Borges: "Queremos reparar esta situación tan pronto como sea posible"

A Coruña, 30 dic (EFE).- El internacional costarricense Celso Borges, centrocampista del RC Deportivo, ha expresado este sábado el deseo de la plantilla del conjunto coruñés de "reparar" la situación en la que se encuentra, en posiciones de descenso, "tan pronto como sea posible" y ha abogado por ser "duros" consigo mismos, pero también tener "mesura" y ser positivos.

En el regreso a los entrenamientos tras el descanso navideño, Borges explicó en rueda de prensa que las vacaciones han servido "para despejar un poco" la mente y para volver "con muchas ganas de trabajar y querer reparar tan pronto como sea posible la situación en la que estamos".

El centrocampista indicó que los jugadores tienen que ser "muy cautos" al celebrar el fin de año por lo mucho que se están "jugando estas semanas" y sobre los propósitos para año nuevo deseó "tener una segunda etapa de Liga buena" y "repuntar" en la clasificación para llegar al verano "con los deberes hechos".

Aseguró que afronta "esta última parte de la temporada con un optimismo tremendo" y también con fe en el equipo a pesar de que los resultados no le han acompañado hasta ahora.

"Trabajamos para que las cosas vayan bien y tener una temporada tranquilos. Todavía no he tenido la oportunidad estos años (en el Deportivo) de que así sea, pero a veces las cosas no son como uno las tiene planeadas y hay que trabajar y tener claro que esto en algún momento tiene que cambiar, que tienen que venir las buenas", dijo.

"Hay que tener mesura, ser duros con nosotros mismos, pero también darnos cuenta de que somos capaces de hacer grandes cosas si estamos juntitos. Al final la vida como profesional te pone ciertos retos, dificultades que hay que ir superando y todos tenemos que sacar lo mejor", sostuvo.

Borges defendió buscar "cómo" puede sacar el equipo la situación "adelante" en lugar de hacer lo "más fácil cuando las cosas van mal, que es buscar quién ha cometido el error, quién es el culpable".

"Se han juntado muchísimas cosas para que no nos salga esto de otra manera, pero mi sensación es que todo el mundo está tratando de ayudar. Creo que el equipo tiene capacidad para seguir mejorando. Creo firmemente en que llegaran los resultados porque se está trabajando bien y hay buenos jugadores", expuso.

"Todos queremos aportar, no hay nadie que no quiera entrenar, y en los partidos lo estamos dejando todo. Después es fútbol y nos han tocado malos resultados. Hay que achuchar y afrontarlos y seguir", declaró.

Borges, que se examinará en 2018 para obtener la nacionalidad española, destacó la "paciencia y fidelidad" de los aficionados del Deportivo, a los que pretenden dar "la primera alegría".

Los blanquiazules lo intentarán ante el Villarreal, al que se medirán el domingo en El Madrigal en el primer partido de 2018, tras el que se enfrentarán al Valencia y el Real Madrid.

"Depende de cómo quieras verlo. Si lo quieres afrontar como un reto al final lo que quieres es jugar con buenos rivales y que los puntos que tengamos tengan mucho más merecimiento. Entonces o te asustas y te alejas o lo ves de frente y dices: 'vamos con todo'. Tenemos que verlo así. Confío en mis compañeros", manifestó.

Del Villarreal dijo que "está jugando bien y es un equipo siempre poderoso en su campo", pero advirtió de que los deportivistas son capaces, si están "concentrados", de "hacer un buen partido".

"Esto no se acaba, seguimos en pie de lucha, siempre vamos a estar ahí luchando para mejorar", declaró Borges, quien acabó su comparecencia advirtiendo de que tendrán que "demostrar" que al menos hay tres equipos peores que el Deportivo esta temporada.