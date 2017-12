Santi Freixa: "Da gusto ver jugar a España"

Madrid, 29 dic (EFE).- El exinternacional español Santi Freixa, entrenador del club femenino holandés Kampong, aseguró a EFE que "da gusto ver jugar a España a nivel internacional", con un equipo "competitivo y jugadores que aportan experiencia", y opinó que el combinado de chicas de Adrian Lock está cerca de vivir su momento.

"Hay otras potencias mundiales donde prima el aspecto físico, pero la experiencia que aportan jugadores como Quico Cortés, Pau Quemada o Miki Delás ayuda al equipo a ser competitivo. Y hay talentos made in spain que van saliendo, como Enrique González de Castejón o Joan Tarrés. Da gusto verlos jugar a nivel internacional", afirmó.

El subcampeón olímpico en Pekín 2008, elegido mejor jugador joven por la Federación Internacional (FIH) en 2004, elogió el cambio del equipo que dirige el francés Fred Soyez, que cerró este año con la sexta posición en la final de la Liga Mundial y ascendió con ello a la octava plaza de la clasificación mundial.

"Veníamos de un periodo donde España había perdido la competitividad. Ahora es competitiva, un equipo con jugadores como Quico, Pau o Miki aportan una experiencia que se nota. La generación de la plata de Pekín cogió los frutos del plan ADO de Barcelona 92. Teníamos un sistema que nos ayudaba y hora hay menos recursos.En España los clubes son el motor de donde sale el talento, pero hay que tener un respaldo como el ADO", dijo el exjugador del Atlètic en conversación telefónica con EFE.

Preguntado sobre la inclusión de Quico Cortés, portero del Club Egara y de España, entre los cinco finalistas a ser mejor guardameta del año, Freixa destacó que su excompañero de selección "mantiene el mismo compromiso, pero cada año va a ser mejor". "Es un portero con unos reflejos y una intuición muy buena", agregó.

Freixa, que formó parte de la plantilla del Amsterdam holandés en su última etapa en activo y los últimos dos años ha ejercido como entrenador asistente de la selección femenina holandesa, destacó también el crecimiento del hockey femenino en España

"El proyecto de Adrian (Lock) sigue creciendo, con chicas supermotivadas. Desde fuera siguen viento en popa, aunque por resultados no se deja ver el rendimiento. Pero España sigue creciendo, se lo está creyendo y es cuestión de tiempo. En el Europeo por juego España era mejor que Bélgica aunque no ganó. Si no es en el Mundial será en los Juegos Olímpicos", auguró.

Freixa cerró en mes pasado con la victoria de Holanda en la final de la Liga Mundial disputada en Auckland su etapa en el equipo técnico holandés, con el que fue plata en los Juegos de Río 2016, y a partir de ahora se centrará en dirigir al Kampong, en el que tiene a su cargo a las españolas Georgina Oliva y María López, y en su trabajo en una firma consultora.

"Estar en la selección femenina holandesa me ha aportado muchísimo, tanto en hockey como en experiencia humana y personal. En 2018 voy a estar solo con el club Kampong y con mi trabajo en una empresa una consultora. De momento me va bien diversificar vías de trabajo", concluyó Freixa, que se retiró en verano de 2015 con 153 partidos oficiales con España.