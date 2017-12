Colonial no descarta vender activos de Axiare por 300 millones

Barcelona, 29 dic (EFECOM).- La sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) Colonial "no descarta la venta de determinados activos" de Axiare por un importe de 300 millones de euros si sale adelante la opa lanzada sobre esta otra socimi.

Colonial hace esta precisión en el folleto explicativo de la opa formulada por Axiare Patrimonio, una oferta a 18,36 euros por acción cuyo plazo de aceptación se ha abierto hoy y acabará el 29 de enero.

La socimi no contempla "con carácter general" la venta de activos de Axiare "pertenecientes al segmento de oficinas", pero no descarta la venta de activos por 300 millones de euros que no tengan "la consideración de activos estratégicos" durante los "12 meses siguientes a la liquidación de la oferta".

La CNMV autorizó ayer la opa de Colonial sobre Axiare y recordó que la oferta se dirige de forma efectiva a 56,3 millones de acciones representativas del 71,21 % del capital de Axiare, ya que la primera socimi ya controla el 28,79 % del capital de la segunda.

Ambas compañías son sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, las llamadas socimis, y la efectividad de la oferta de Colonial está condicionada a alcanzar el 50 % del capital más una acción de Axiare, es decir, a lograr que el 21,21 % del capital de Axiare acepte su oferta.

En garantía de la oferta, Colonial ha presentado un aval por importe de unos 1.033 millones de euros otorgado por CaixaBank.

En el folleto, Colonial precisa que si alcanza el 90 % del capital de Axiare y si la oferta resulta aceptada por titulares de acciones representativas de al menos el 90 % de los derechos de voto a los que se dirige, podrá exigir al resto de accionistas la "venta forzosa" del resto de títulos.

En esta línea, Colonial asegura que, una vez liquidada la opa con resultado positivo, se abren diversos "escenarios alternativos" en función del resultado obtenido.

Si Colonial logra el 100 % de Axiare o puede lograr la venta forzosa de todas las acciones, "procedería de forma inmediata a iniciar el proceso de fusión por absorción" entre las compañías.

Si no lograra las condiciones para una venta forzosa, Colonial dice que valora+ría el resultado para estudiar si lleva o no a cabo la fusión, y en esta línea esta socimi avanza que podría mantener a Axiare como una cotizada integrada en el grupo o bien promover una opa de exclusión sobre la segunda.