El año se despide con Dan Brown como favorito de los lectores

Cultura internacional, 29 dic (EFE).- El estadounidense Dan Brown es el autor más vendido en la última semana del año con su novela "Origen", la nueva entrega de las aventuras del profesor Robert Langdon, en esta ocasión ambientada en España.

En los libros de no ficción, también copa las listas de más vendidos uno de los favoritos de los lectores, el historiador y escritor Yuval Noah, que con "Sapiens: De animales a dioses" y "Homo Deus", se coloca entre los primeros puestos en Brasil, Colombia, Estados Unidos o Francia.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Tyll" - Daniel Kehlmann (Rowohlt)

2.- "Origin" - Dan Brown (Bastei Lübbe)

3.- "Flugangst 7A" - Sebastian Fitzek (Droemer)

4.- "Das Fundament der Ewigkeit" - Ken Follet (Bastei Lübbe)

No ficción:

1.- "Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen" - Axel Hacke (Kunstmann)

2.- "Nächste Ausfahrt Zukunft" - Ranga Yogeshwar (Kiepenheuer & Witsch)

3.- "Das geheime Netzwerk der Natur" - Peter Wohlleben (Ludwig)

4.- "Ein Leben ist zu wenig Gysi" - Gregor Aufbau

Fuente: Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La Herida" - Jorge Fernández Díaz (Planeta)

2.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)

3.- "Mas allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana)

4.- "El Soborno" - John Grisham (Plaza & Janés)

No ficción:

1.- "Horóscopo chino 2018" - Ludovica Squirru Dari (Kepler)

2.- "El salto de papá" - Martín Sivak (Planeta)

3.- "El libro negro de la justicia" - Gerardo Young (Planeta)

4.- "Calma Emocional" - Bernardo Stamateas (Javier Vergara Editor)

Fuente: tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Origem" - Dan Brown (Arqueiro)

2.- "O Homem Mais Feliz da História" - Varios Autores (Sextante)

3.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante)

4.- "It-At Coisa" - Stephen King (Suma de Letras)

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- "O Livro de Jô" - Jô Soares (Matinas Suzuki Jr.)

3.- "Leonardo da Vinci" - Walter Isaacson (Intrínseca)

4.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

Fuente: Revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown - (Planeta)

2.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende - (Penguin Random)

3.- "El soborno" - John Grisman - (Penguin Random)

4. -"Los Medici" - Matteo Strukul - (Penguin Random)

No ficción:

1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli - (Planeta)

2.- "Camas y famas" - Daniel Samper - (Penguin Random)

3.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Penguin Random)

4.- "El poder de la decencia" - Sergio Fajardo (Planeta)

Fuente: Liberia Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "El fuego invisible" - Javier Serra (Planeta)

2.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)

3.- "Los pacientes del doctor García" - Almundena Grandes (Tusquets)

4.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets Editores)

No ficción:

1.- "Around the Corner: The Other Side" - Paula Baena, Giovanna Bravar (Timun Mas)

2.- "La alegría de cocinar" - Karlos Arguiñano (Planeta)

3.- "Así se domina el mundo: Desvelando las claves del poder mundial" - Pedro Baños (Ariel)

4.- "Manual del aprendiz de cocinero: Técnicas, trucos, utensilios y recetas" - Varios Autores (Espasa)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Origin" - Dan Brown (Doubleday)

2.- "Artemis" - Andy Weir (Crown)

3.- "Ready Player One" - Ernest Cline - Broadway Books

4.- "The Rooster Bar" - John Grisham (DoubleDay)

No ficción:

1.- "The Subtle Art of not Giving a F.ck" - Mark Manson (HarperOne)

2.- "The Last Black Unicorn" - Tiffany Haddish (Gallery Books)

3.- "Sapiens" - Yuval Noah Harari (Harper)

4.- "Grant" - Ron Chernow (Penguin Press)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "L'ordre du jour : récit" - Eric Vuillard (Actes Sud)

2.- "La disparition de Josef Mengele" - Olivier Guez (Editions Grasset)

3.- "Origine" - Dan Brown (JCLattès)

4.- "L'art de perdre" - Alice Zeniter (Editions Flammarion)

No ficción:

1.- "La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent : un monde inconnu s'ouvre à nous" - Peter Wohlleben (Les Arènes)

2.- "Le miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie" - Frédéric Lenoir (Fayard)

3.- "Sapiens : une brève histoire de l'humanité" - Yuval Noah Harari (Albin Michel)

4.- "Johnny Hallyday" - Laurent Lavige (Hugo Image)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "Quando tutto inizia" - Fabio Volo (Mondadori)

2.- "Origin" - Dan Brown (Mondadori)

3.- "La colonna di fuoco" - Ken Follett (Mondadori)

4.- "Oltre l'inverno" - Isabel Allende (Feltrinelli)

No ficción:

1.- "Ogni storia è una storia d'amore" - Alessandro D'Avenia (Mondadori)

2.- "Storie della buonanotte per bambine ribelli" - Francesca Cavallo y Elena Favilli (Mondadori)

3.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori)

4.- "Peccato originale" - Gianluigi Nuzzi (Chiare Lettere)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)

2.- "Gravity Falls. Diario 3" - Disney (Planeta Junior)

3.- "It" - Stephen King (Debolsillo)

4.- "Una columna de fuego" - Ken Follett (Plaza & Janes)

No ficción:

1.- "Tus zonas erróneas : Guía para combatir las causas de la infelicidad" - Wayne Dyer (Debolsillo)

2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli (Planeta)

3.- Véndele a la mente, no a la gente" - Jurgen Klaric (Paidos)

4.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida) - Amalia Andrade Arango (Planeta).

Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Origem" - Dan Brown (Bertrand Editora)

2.- "Para lá do inverno" - Isabel Allende (Porto Editora)

3.- "Sinal de Vida" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva)

4.- "Astérix e a Transitálica" - R. Goscinny; A. Uderzo, Jean-Yves Ferri y Didier Conrad (Edições ASA)

No ficción:

1.- "A Estranha Ordem das Coisas" - António Damásio (Temas e Debates)

2.- "Reaccionário com Dois Cês" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China)

3.- "O Caderno das Piadas Secas" - Pedro Pinto, João Ramalhinho y Gonçalo Castro (Manuscrito Editora)

4.- "O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas" - José Tolentino Mendonça (Quetzal Editores)

Fuente: Fnac

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Origin" - Dan Brown (Bantam)

2.- "The Midnight Line" - Lee Child (Bantam Press)

3.- "Into the Water" - Paula Hawkins (Doubleday)

4.- "A Legacy of Spies" - John le Carré (Viking)

No ficción:

1.- "Only Fools and Stories" - David Jason (Century)

2.- "Blue Planet II" - James Honeyborne y Mark Brownlow (BBC)

3.- "Ask an Astronaut" - Tim Peake (Century)

4.- "Jenson Button: Life to the Limit" - Jenson Button (Blink)

Fuente: The Sunday Times.