Agotadas las entradas para el debut de Ismael Serrano en el WiZink Center

Madrid, 29 dic (EFE).- El concierto que ofrecerá Ismael Serrano el 21 de abril de 2018 en el WiZink Center y que supondrá su debut en este multitudinario espacio de Madrid como parte de la gira "20 años. Hoy es siempre", ha colgado ya el cartel de "no hay entradas".

Así lo ha anunciado hoy su oficina, a más de cuatro meses de la cita en el antiguo Palacio de Deportes de la capital, en la que interpretará sus grandes éxitos revisados, así como nuevas canciones y versiones de temas de autores a los que admira, junto a amigos e invitados.

La gira "20 años. Hoy es siempre" comenzará el 3 de marzo en Logroño y recorrerá toda España antes de dar el salto a América para presentarse en recintos tan emblemáticos como el Luna Park de Buenos Aires.

"Me veo en mi mejor momento. La frescura de los veintipocos es maravillosa, pero con el paso del tiempo tengo menos prejuicios. Me he liberado de esa arrogancia de la juventud que te impermeabiliza y te hace inamovible, no ya en tus convicciones ideológicas, también en lo musical", afirmó Serrano (Madrid, 1974) en una reciente charla con Efe.

El que fuera uno de los adalides de la recuperación de la canción de autor en los años 90, cuando publicó su primer álbum, "Atrapados en azul" (1997), se empapó con los años de otras músicas como el jazz, el blues o la bossa nova.