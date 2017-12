Abalde: "Jugaré ante muchos amigos pero necesitamos la victoria"

Valencia, 29 dic (EFE).- Alberto Abalde, exterior del Valencia Basket, se enfrentará este sábado por primera vez al Divina Seguros Joventut, el club en el que se ha formado y del que salió este verano, y aunque reconoció que se enfrentará a muchos amigos también recordó que necesitan el triunfo para recuperar confianza.

"El día más especial será cuando vuelva por primera vez al Olímpic, pero en el partido del sábado voy a ver a muchos amigos y a mucha gente con la que he pasado mucho tiempo. Nosotros necesitamos coger confianza y hacer buenos partidos, por lo que iremos a por todas", explicó en declaraciones facilitadas por el club.

Abalde recordó también que "la Penya le ha puesto aprietos a muchos equipos de la parte alta de la tabla".

"Contra los equipos ante los que más se juegan, la cosa está más apretada la cosa, pero cuando juegan contra equipos más grandes, lo hacen con menos miedo a perder o a que salga mal y eso les hace muy peligrosos", dijo.

"Tienen un equipo muy completo y seguro que va a ser un partido duro. Son un equipo muy versátil, que juega muy agresivo y tiene la referencia interior de Jerome Jordan y pueden poner en aprietos a cualquier rival", señaló.

El jugador gallego dijo que este viernes se encuentra "un poquito mejor" tras haber jugado el jueves con mucha fiebre ante el Panathinaikos, lo que le dejó "bastante cansado".

"Espero mejorar durante el día y poder ayudar al equipo este sábado", explicó Abalde, que ante las bajas de varios bases ejerce últimamente de director de juego.

"Me estoy sintiendo bien en la posición de base. Me están ayudando tanto los entrenadores como mis compañeros a poder hacerlo bien en una posición en la que no había jugado nunca", recordó.

"También puede darnos aspectos positivos al tener un quinteto más grande, ser más físicos en el campo o ayudar en el rebote. Hay que buscar el lado positivo y estar concentrado porque es una posición que no domino, pero tengo que hacer lo que necesite el equipo en un momento en el que estamos con muchas bajas", concluyó.