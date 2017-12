Sito Alonso: "Jugarán los que mejor estén y los más comprometidos"

Barcelona, 28 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha asegurado que con vistas a los próximo encuentros "jugarán los jugadores que mejor estén y los más comprometidos" para superar una racha de seis derrotas consecutivas entre la Euroliga y la Liga ACB.

En la comparecencia previa al partido de Euroliga que su equipo disputará mañana ante el Khimki ruso, el preparador azulgrana ha asegurado que afronta los próximos duelos con el objetivo de "intentar mejorar y dar ese paso más para volver a ganar" partidos.

Por ello, Alonso tiene claro el camino que su equipo debe seguir: "Jugarán los que mejor estén y los que más comprometidos estén en una situación tan complicada como esta. Lo importante es que cada uno sepa lo que nos estamos jugando cada uno en cada partido".

En este sentido, ha recordado lo sucedido en la última derrota ante el Baskonia, cuando su equipo estuvo a punto de remontar un partido que llegaron a perder por 25 puntos.

"Ese día, ante una dificultad grande cayendo de 25 puntos y en una cancha como Baskonia, varios de nosotros nos rendimos. Y eso creo que, bajo nuestro punto de vista, es inadmisible e innegociable. Hubo jugadores que dieron un ejemplo de lo que no es rendirse y redujeron un parcial de 25 abajo. Eso es lo que tenemos que aprender de los jugadores que lo hicieron en esa situación y los que no lo aprendan no podrán jugar con nosotros", ha recordado.

En cualquier caso, la situación del Barcelona en la máxima competición europea es comprometida. Situado en la zona baja de la clasificación con tan solo cuatro victorias, ninguna de ellas lejos del Palau Blaugrana, el equipo azulgrana cada vez tiene menos margen para acabar la Liga Regular de la Euroliga entre los ocho primeros.

Quizá por ello, en las últimas semanas se ha especulado un posible interés del Barça en reforzar la posición de base después del rendimiento irregular mostrado por el estadounidense Phil Pressey.

"Ahora mismo, estamos un poco más encima de lo normal, pero en principio no creo que (fichar) sea la solución a las cosas que están pasando en los últimos partidos. La solución pasa por dar un poquito más todos para poder revertir la situación. Quizás no ganaremos todos los partidos que queremos, pero sí jugar con mejor solvencia", ha opinado.

Alonso se reencontrará mañana con Georgios Bartzokas, su predecesor en el banquillo azulgrana. Un partido que, según Alonso, será "un poco especial" para el entrenador griego y para algunos jugadores de su plantilla, si bien no cree que sea una cuestión relevante.

Sobre el equipo ruso, Alonso ha reconocido el buen nivel del Khimki y ha destacado su "nivel anotador", con Aleksei Shved como faro ofensivo, así como la "capacidad física para jugar por encima del aro".

"La capacidad física y la confianza que están teniendo hacen que el equipo de Georgios Bartzokas esté jugando a un gran nivel", ha zanjado.