PSOE cree Cs "podría hacer algo" en la composición de la Mesa del Parlament

Madrid, 28 dic (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha vuelto hoy a demandar "algún tipo de iniciativa política" a la líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña y vencedora de las elecciones del 21D, Inés Arrimadas, a la que ha animado a "hacer algo" en la composición de la Mesa del Parlament.

"Ahí tiene una cuestión que resolver porque hemos visto la importancia que ha tenido la Mesa del Parlament para conducir el procés y ahí Ciudadanos ya podría hacer algo", ha afirmado Ábalos en una entrevista en RNE.

Tras acusar a Arrimadas de estar provocando "cierta frustración" en sus votantes con su actitud de "no hay nada que hacer, no salen las sumas ni los números", el dirigente socialista le ha recordado que "en política no todo son matemáticas, hay algo que hacer".

Ha criticado también la pretensión del expresident Carles Puigdemont de ser investido con voto telemático y ha dicho que es "propia del delirio en el que han entrado los independentistas" catalanes, a los que ha reprochado que tengan "una ocurrencia cada día para forzar la realidad y acomodarla a un proyecto imposible".

Preguntado por cuántas naciones hay en España, Ábalos ha sostenido que cada comunidad debería decidir si se define así en su Estatuto de Autonomía, como decidieron en su momento si se definían como región, nacionalidad o nacionalidad histórica, previo debate en su Cámara de representación, incluso en algunos casos con referendos.