La prueba de ola grande de Punta Galea se disputará este sábado

Bilbao, 28 dic (EFE).- El XII Punta Galea Challenge, la prueba internacional de surf de ola grande más antigua de Europa, se disputará este sábado en aguas de Getxo (Bizkaia), según ha informado este jueves la organización, que ha tomado la decisión tras "analizar con detalle los partes meteorológicos" de los que dispone.

"Anoche la alerta amarilla pasó a ser verde y parece por fin llegan las previsiones meteorológicas deseadas, dos meses después de dar comienzo el periodo de espera que se establece para este tipo de competiciones", se han felicitado los promotores de la prueba.

"El sábado esperamos dos borrascas superpuestas, que no solo traerán olas grandes y consistentes, como para poder disputar el campeonato durante 7 horas, sino sobre todo una disminución importante del viento, tan perjudicial para la ola getxotarra, muy sensible a vientos que no sean flojos y del sur", ha añadido.

Participarán en la competición "24 expertos big riders" bajo un "formato de eliminatorias de 6 surfistas en cada manga, disputándose cuartos, semifinales y final".

De los surfistas extranjeros que participarán en la prueba, destaca "la confirmación del campeón de la última edición, el californiano Nic Lamb y la inesperada baja del campeón del mundo, el sudafricano Grant Baker, quien tras adquirir los billetes de avión a Europa se lesionó mientras surfeaba en Hawai".

En lugar de Baker, la prueba de Punta Galea contará "con el neoyorquino Cliff Skudin y el chileno Rafael Tapia", este último "en sustitución del inglés Andrew Cotton, quien sufrió un terrible accidente en Portugal el pasado noviembre".

Ente los locales, destacan los surfistas profesionales Aritz Aranburu, primero en confirmar asistencia, y Natxo González, el "mayor representante" vasco en las pruebas internacionales en esta categoría.

La organización ha adelantado también que tiene "listo todo el equipo encargado de la seguridad en el evento: jet-skis y embarcaciones en su mayoría". "Todo un despliegue, ya que por primera vez un evento internacional de ola grande contará con un novedoso sistema de seguridad así, tan fundamental en este tipo de competiciones de alto riesgo", han apuntado los organizadores.