Klopp, sobre Van Dijk: "El precio lo marca el mercado, no nosotros"

Londres, 28 dic (EFE).- Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, defendió este jueves la cantidad pagada por el central holandés Virgil Van Dijk -75 millones de libras (84,5 millones de euros)- y aseguró que "el precio lo pone el mercado".

Van Dijk, de 26 años, se ha convertido en el defensa más caro en la historia del balompié, superando los 52 millones de libras que el Manchester City pagó al Mónaco el pasado verano por el lateral Benjamin Mendy.

"Es un jugador de mucha calidad, por eso estábamos interesados en él y por eso lo fichamos", dijo hoy Klopp, en la rueda de prensa previa al partido de Premier League contra el Leicester City (sábado, 15:00 GMT).

"Supongo que la gente estará diciendo: 'Qué fichaje más caro', pero eso a mí no me interesa. El precio no lo marcamos nosotros, lo marca el mercado. Y lo primero que tienen que olvidar los aficionados del Liverpool es la cantidad pagada. Sólo queremos hablar de lo que puede aportar el futbolista", prosiguió el técnico.

Liverpool y Southampton acordaron a última hora del miércoles el traspaso del central neerlandés por 75 millones de libras, cantidad que lo convierte en el zaguero más caro en la historia del fútbol y en el segundo futbolista más costoso en la Premier League, tras Paul Pogba (Manchester United) e igualado con Romelu Lukaku (Manchester United).

Van Dijk cobrará cerca de 180.000 libras (203.000 euros) a la semana en Anfield y se incorporará a la disciplina 'Red' el próximo 1 de enero de 2018, fecha en la que abre el mercado de fichajes invernal.

Internacional en 16 ocasiones con la 'Oranje', el defensa, que llegó al estadio de St Mary's en septiembre de 2015 procedente del Celtic por 13 millones de libras y firmó un nuevo y lucrativo contrato de seis temporadas el año pasado, estaba en la órbita de otros grandes clubes de la Premier League como Manchester City y Chelsea.

"Siento que en los últimos dos años estamos dando pasos en la dirección correcta; y eso es lo que quieren los dueños y los aficionados. Cada jugador nuevo es un paso adelante", afirmó Klopp, quien se ha asegurado para la próxima temporada los servicios del guineano Naby Keita (RB Leipzig) por 48 millones de libras.

Van Dijk "todavía tiene que adaptarse a nuestro equipo y a nuestro estilo de juego, que es completamente diferente (del Southampton), pero no tengo ninguna duda de que va a tener mucho éxito", dijo el alemán.