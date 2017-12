Fabri dice a su llegada al banquillo del Lorca que "los resultados apremian"

Lorca , 28 dic .- Fabricio González Penelas "Fabri" ha dicho hoy, en su presentación como entrenador del Lorca, que "los resultados apremian" a un conjunto que tiene la salvación a 5 puntos de distancia y ha incidido en la importancia de "competir por encima de todo".

El veterano técnico gallego de fútbol, de 62 años, que llega al cuadro murciano para sustituir a Curro Torres y después del paso efímero de Jorge Pérez por el banquillo blanquiazul, ha explicado lo que espera de su nuevo equipo, penúltimo clasificado de la Liga 1/2/3.

"He tenido la primera toma de contacto con la plantilla y la aptitud es correcta y poco a poco iremos conociéndonos. Tenemos que trabajar mucho en lo psicológico, igual que en lo táctico y en lo físico, para mejorar el rendimiento del equipo", ha comentado.

Ha afirmado que tiene "la ilusión de poder darle la vuelta a la situación" y que "se puede hacer".

"De lo contrario, no estaría aquí", ha añadido Fabri, que llega a un equipo con 16 puntos sumados en 20 jornadas que tiene que reaccionar lo antes posible para así no alejarse de su objetivo: "Los resultados apremian y debemos sacarlos, porque en eso nos debemos apoyar", ha dicho al respecto.

El técnico lucense, quien en sus 30 años como entrenador ha dirigido a un buen número de equipos en España, en Portugal, en Grecia y en Bolivia, vuelve a la actividad tras haber dirigido en este 2017 al Petrolero boliviano.

Todavía a 10 días de su debut, el domingo 7 de enero en el campo del Sevilla Atlético, se ha mostrado agradecido a quienes han posibilitado su fichaje.

"Quiero agradecer a Xu Genbao, a Paco Zaragoza y a Joaquín Romeu por confiar en mí para llevar a cabo el objetivo. Para Lorca y para el club es muy importante la salvación y tenemos que estar todos unidos para conseguirla", ha declarado.

En lo que respecta a su filosofía de juego, quien destaca por ser un entrenador más defensivo que ofensivo, ha indicado: "Una cosa es que un equipo defienda bien y otra que sea un equipo defensivo".

"Debemos tratar de encontrar el equilibrio, pero la palabra es ganar y por encima de todo hay que competir, porque esto es fútbol profesional. Si hacemos las cosas muy bonitas y no competimos, no sirve, y tenemos que hacer competir a este equipo haciendo que sea compacto y que resulte difícil hacerle un gol", ha detallado.

Fabri ha firmado contrato hasta el final de temporada, que se renovará por un año más de forma automática si se logra la permanencia en la categoría de plata.

Sobre ello, el director deportivo de la entidad, Francisco Zaragoza, ha reconocido que confía plenamente en alcanzar esa meta: "Fabri estará un año y medio con nosotros, porque estoy convencido de que conseguiremos la permanencia. Tiene la suficiente experiencia para este tipo de situaciones".

Además,a se ha referido a la posibilidad de variar la plantilla en el mercado de invierno.

"Todo está supeditado al presupuesto y ahora no podemos fichar a ningún jugador. Los que estén a partir del 31 de enero deben estar dispuestos a luchar hasta la muerte por salvar al Lorca y los que no estén comprometidos, trataremos de que no estén en la plantilla", ha señalado.