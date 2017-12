Dani Caverzaschi: "El objetivo para 2018 es acabar en el top 10"

Madrid, 28 dic (EFE).- Dani Caverzaschi, número 14 del ránking mundial de tenis en silla de ruedas y primero del nacional, declaró a EFE que cierra el 2017 "muy contento" por cómo le han ido las cosas y se mostró confiado en cumplir en 2018 su objetivo de acabar el año entre los diez primeros del mundo.

Dani Caverzaschi (Madrid, 1993) es la gran referencia española del tenis en silla de ruedas. Tras competir en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, cambió Barcelona por Madrid y, con Ana Salas como entrenadora, se ejercita a diario en el Reebok Sports Club de La Finca, donde sigue cimentando una carrera prometedora.

Uno de sus referentes es Rafa Nadal, con el que mantiene una buena relación y en el último Mutua de Madrid compartió unos minutos de peloteo sobre la pista. El mallorquín, por su parte, ha declarado en reiteradas ocasiones su admiración por el tenista en silla.

P: ¿Qué balance hace de este 2017?

R: El balance del año, en todos los aspectos, es para estar muy contento. Desde que volví de Río de Janeiro estoy entrenando a tope con Ana Salas y con un equipo nuevo en Madrid, porque antes vivía en Barcelona. Ha sido brutal. Estoy feliz. Antes también tenía también un equipazo, pero ahora he dado con la clave en todos los sentidos. Desde que empezamos hemos ido buscando la manera de trabajar mejor y tenemos muy clara qué línea tenemos que coger y qué cosas debemos mejorar. Estoy con muchas ganas.

P: ¿Quiénes forman su equipo?

R: Ana Salas es la entrenadora, Borja Carabias es el preparador físico, David Sanz -exseleccionador nacional de tenis en silla de ruedas- es nuestro asesor y Álvaro Marquina es el mánager.

P: ¿Ha sido 2017 su mejor año?

R: Sí, sin duda. Hasta agosto llevaba una línea muy buena, hice mis mejores resultados ganando a varios del top 10, me puse el número 13, pero la segunda mitad del año fue extraña porque se me rompió la silla y tuvo consecuencias. En septiembre iba a realizar una gira grande por Europa y tuve que cancelarla porque no podía ni moverme.

P: ¿Cómo lo solucionó?

R: Tomamos la decisión de ir con una silla italiana, de la que estaban haciendo un prototipo, con un sistema distinto a las que hay en el mercado. Arriesgamos, porque quien no arriesga no gana, y acerté. Fue un poco rollo porque tuve que ir varias veces a Turín (Italia) y cambiar entrenamientos, pero me he encontrado un equipazo y hemos montado, creo, la mejor silla del mundo.

P: ¿Es suya esa nueva silla?

R: Sí. La han hecho totalmente adaptada a mí. Me han dado repuestos, así que tengo prácticamente dos sillas. Estoy muy contento, pese a que la segunda mitad del año, en cuanto a torneos, no fue fácil. Tuve que ir varias a veces a Turín. El primer viaje lo pagué yo, pero desde el segundo me lo cubrieron ellos. La silla se llama Advantage C, de la empresa Lab 3.11. Están apostando por mi, soy el único top 15 al que llevan y yo les doy retorno de información sobre cómo va.

P: Viajar con una silla no es fácil porque tiene el riesgo de que pueda sufrir golpes. ¿Ha tenido algún percance?

R: Viajo con maleta, raquetero y dos sillas de ruedas. He tenido bastantes problemas con aerolíneas. Me han roto bastantes sillas y he tenido bastantes líos. Con alguna aerolínea he tenido problemas porque no me la querían pagar, pero en general me las han pagado de manera rápida y eficiente.

El problema es que son sillas muy caras y tardan tiempo en fabricarse. Esta empresa italiana me ha diseñado una carcasa para desmontar la silla y meterla. Es fenomenal porque es imposible que me la rompan. Está recubierta de hierro. Creo que no voy a tener problemas, salvo que se pierda.

P: Para tanto viaje, ¿cuenta con apoyo de patrocinadores?

R: Tengo que agradecer el trabajo de Álvaro Marquina. Hemos hecho un trabajo muy bueno. Hemos cubierto este año, aunque después de Río hubo un momento duro.

Para 2018 voy a tener los gastos cubiertos. Además, la Real Federación Española de Tenis (RFET) ha invertido más dinero que otras veces. España a nivel publico está atrasada en tenis en silla y no ha tenido nunca un programa de alto rendimiento comparado con otros países. Yo compito contra gente que tiene todos o casi todos los gastos pagados. Ha sido muy difícil, pero agradezco a los que hacen un esfuerzo. La RFET ahora está haciendo un esfuerzo. El nuevo presidente, Miguel Díaz, está apostando y se ha dado cuenta del potencial del tenis en silla. Es un deporte espectacular, tenemos jugadores en España que pueden hacer cosas grandes.

P: ¿Cómo afronta el 2018?

R: El objetivo grande para 2018 es acabar entre los diez mejores del mundo. Trabajando duro en el día a día y haciendo las cosas que tocan creo que sí puedo lograrlo, aunque el tenis no es matemático. Creo que hay opciones y también a largo plazo el objetivo es ganar un Grand Slam.

P: ¿En qué puede mejorar?

R: A nivel técnico estamos preparando los cambios, pero también estoy trabajando la disciplina mental. Entreno día a día el cerebro para ser constante y no irme de la táctica ni de las cosas que hay que hacer para jugar al nivel que requiere un partido entero. Esa es la clave. Esto lo entreno puramente con Ana Salas, que es muy psicóloga en ese aspecto. Además ella sigue compitiendo, es la campeona del mundo sénior de más de 45 años. Me da muchas herramientas para trabajar.

P: ¿Cómo va el torneo de tenis en silla que quería montar en el Mutua Madrid Open?

R: Está un poco parado porque no me ha dado la vida. También porque Ciudad de la Raqueta va a hacer un torneo en la categoría alta ITF2 en abril. Me parece un avance y no he insistido. Ha sido fallo mío, pero lo conseguiremos a largo plazo para tener uno de los mejores torneos. Pronto quiero proponer algo. En 2018 quiero hacer algo, aunque sea de exhibición.

P: Este año ya peloteó como exhibición en Madrid con Rafa Nadal. ¿Qué tal es su relación con el mallorquín?

R: Muy buena. Hemos coincidido en algunos torneos o en algún acto de patrocinadores comunes, como Kia. Tengo una buena relación, pero no tengo contacto habitual con él.

P: Nadal siempre ha tenido palabras de elogio hacía su persona.

R: Lo agradezco. Es la persona más grande del tenis en España y quizá del mundo. Cada vez que habla hay que sacar la libreta y apuntar. Sabe tanto de tenis y de disciplina mental que es un ejemplo.

P: ¿Cuándo va a jugar el primer torneo de 2018?

R: En febrero, en el ATP de Rotterdam. Es un torneo chulo. No voy a Australia y me concentro en la pretemporada para trabajar en las cosas a mejorar.

P: Ahora, ¿cuántos días entrena a la semana?

R: Seis días y al menos cinco horas cada jornada.