Continúan en Venezuela las protestas por falta de comida y otras carencias

Caracas, 28 dic (EFE).- Las protestas por la escasez y la carestía de alimentos y por la falta de gas doméstico y agua continuaron hoy en Caracas y otras ciudades del país, según pudo constatar Efe y de acuerdo con información de medios locales.

"Estamos protestando aquí por todo, por la salud, por la comida, estamos protestando porque no hay transporte, estamos protestando porque no hay seguridad social, estamos protestando por todo lo que el ser humano, la persona, necesita para vivir en un país normal", dijo a Efe Marbelys Arias, una vecina de 34 años del oeste de Caracas.

Arias es una de las decenas de personas que hoy salieron a cortar la calle en esta parte de la capital, que ya vivió anoche manifestaciones y saqueos en otros puntos en medio del malestar por el incumplimiento por parte del Gobierno de entregar los tradicionales perniles de Navidad a precios subsidiados.

"No solamente por un pernil (jamón) ni una bolsa del CLAP (comida subsidiada). Estamos protestando por nuestras necesidades físicas, sociales, económicas", agregó Arias.

Grupos de colectivos (grupos de civiles a veces armados que apoyan al Gobierno chavista) se presentaron en el lugar de la protesta para tratar de calmar a los manifestantes hablando con ellos.

"Los niños se desmayan. Los niños no pueden ir al colegio, van un día sí, un día no. (...) Pierden horas de clase, pierden días de clase, meses de clase porque no tienen una buena alimentación. No tienen proteínas porque el pollo está por las nubes, la carne está por las nubes, la harina está por las nubes", dijo Arias, quien se quejó también de las carencias en los hospitales.

Millones de familias dependen de las cajas y bolsas de comida subsidiada que reparte el Gobierno ante la explosión de precios y la caída del poder adquisitivo en Venezuela, en hiperinflación desde octubre y que cierra el año con una inflación acumulada de más del 2.000 %, según cifras del Parlamento.

En la noche de ayer, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se vio obligada a utilizar gases lacrimógenos para dispersar a quienes protestaban en La Vega, en el oeste de Caracas, la parte popular de la ciudad, de tradición chavista.