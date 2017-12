El belga Fellaini se queja del trato recibido en Inglaterra

Londres, 28 dic (EFE).- Marouane Fellaini, centrocampista belga del Manchester United, se ha quejado del "trato injusto" recibido en Inglaterra y asegura que lo han etiquetado de "jugador agresivo y hasta asesino".

En sus diez temporadas en la Premier League -seis en el Everton y cuatro en el United-, Fellaini ha sido expulsado en tres ocasiones, la última el pasado mes de abril en el derbi de la ciudad de Manchester contra el City.

En 2016, sin embargo, fue sancionado con tres partidos de suspensión por dar un codazo al defensa del Leicester City Robert Huth después de que éste le tirara del pelo.

"Me han etiquetado de agresivo y de asesino", dijo el espigado futbolista, que se queja de que haya una regla para él y "otra para el resto de jugadores". "Han habido muchas veces en las que he sido yo el villano, y no debería haber sido así. ¿Qué debo hacer si me tiran del pelo? Suena a broma, pero duele de verdad", comentó.

"El año pasado me sancionaron después del derbi contra el City por un cabezazo a (Sergio) Agüero. Sin embargo, él vino hacia mí y luego se cayó como si le hubieran disparado... Y fue a mí al que le sacaron la roja", dijo Fellaini, en unas declaraciones que recoge este jueves la cadena británica Sky Sports.

"Los jugadores suelen provocarme, pero, ¿sabe la gente cuántas tarjetas amarillas me sacaron el último curso? Cuatro en 45 partidos. Nunca he destrozado la carrera de nadie", prosiguió el de Etterbeek.

Fellaini, de 30 años, sólo ha disputado 12 partidos en todas las competiciones esta temporada, en la que ha acarreado una inoportuna lesión de rodilla.

El internacional belga, uno de los fijos del seleccionador Roberto Martínez en los 'Diablos Rojos', criticó con dureza la entrada a la altura de la maltrecha rodilla que le realizó el delantero irlandés del Southampton Shane Long en el triunfo 0-1 de su equipo.

"¿Vieron la suerte que tuve? Me podía haber roto la rodilla. Si no hubiera tenido el esparadrapo puesto me la habría roto y ahora estaría por lo menos seis meses fuera por lesión", explicó. "Si hubiera sido yo el que hace esa entrada me llegan a sancionar con tres o cinco partidos. A él le sacaron la amarilla, se disculpó y en eso se quedó todo", apuntó el belga.