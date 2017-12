IVF anuncia oferta presidente del Elche para tomar control accionarial club

Elche , 28 dic .- Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), ha anunciado esta noche que Diego García, presidente del Elche, ha presentado una oferta en nombre de la entidad ilicitana para adquirir el crédito que detenta la entidad autonómica contra la Fundación del Elche y que concede la mayoría accionarial del club.

El director del banco de la Generalitat, a través de la red social Twitter, ha confirmado la oferta en el último día de la subasta y ha afirmado que no le costa la existencia de ninguna otra, por lo que el IVF valorará la próxima semana si la propuesta de García en nombre del club cumple con los mínimos establecidos en las bases.

En caso de cumplir con los requisitos exigidos por el IVF, Illueca recuerda que el Elche CF resultará el adjudicatario del crédito por el que adquirirá el 54,75% de las acciones del club y la mayoría accionarial.

El IVF había exigido en las bases de la subasta que para hacerse con el derecho de la deuda de la Fundación (15'9 millones de euros) era imprescindible desembolsar 12'2 millones de euros (137.000 euros de precio de salida, 11.800.000 variables que se contemplan como pago aplazado durante 15 años, y 284.941,88 de los gastos pendientes por costas).

Además, el banco del Consell exigía presentar un aval de 4'1 millones de euros ante la inminente decisión de recuperación de dinero público por parte de la Comisión Europea tras las ayudas institucionales recibidas por la entidad.

Según apuntan varios medios de comunicación, el consejo del Elche ha contado con el apoyo económico para presentar esta oferta de José Sepulcre, ex presidente de la entidad y máximo accionista individual, quien a su vez cuenta con el respaldo en esta operación del empresario Luis Oliver.

Finalmente no se ha presentado a la subasta José Miguel Garrido, responsable del grupo Only One Way y ex presidente del Albacete, quien había mostrado interés en tomar el control del club, aunque ya señaló semanas atrás que no entraría en una puja con el ex presiente de la entidad.