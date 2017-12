Mohedano dice que necesitaban parar en 2017 tras 10 años de intenso trabajo

Córdoba, 27 dic (EFE).- Lourdes Mohedano, subcampeona olímpica en Río 2016 con el equipo nacional de gimnasia rítmica, definió 2017 como un periodo de "transición" en el que necesitaban un "pequeño parón después de diez años sin parar y entrenar tantas horas diarias".

"Mientras no lo diga yo, nadie me puede retirar. No me pueden retirar ni a mí ni a mis compañeras de Río pese a que muchos se empeñan en darlo por hecho", señaló la cordobesa en declaraciones a Efe, en alusión a que el equipo español no asistió a ninguna Copa del Mundo o el Europeo en 2017.

Mohedano, de 22 años y que fue la benjamina de la delegación española que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, comentó que para 2018 tiene "muchos proyectos".

La gimnasta subrayó que "lo primero es la salud", de ahí que 2017 fuese para "recuperarse de muchas lesiones", y en este caso el mejor ejemplo lo representan sus compañeras Alejandra Quereda y Sandra Aguilar, que la pasada semana pasaron por el quirófano para ser intervenidas de la cadera y el hombro, respectivamente, lo que les llevará a estar entre cuatro y cinco meses de baja.

Tanto Quereda como Aguilar no podrán reaparecer prácticamente hasta mediados del próximo año, a lo que se une que Mohedano tiene "molestias en la espalda", pero confía en no volver a pasar por el quirófano, que "ya tocó en 2015", por lo que apostó por una "terapia pasiva" de rehabilitación.

La cordobesa, por estas circunstancias, no sabe "si se volverá a recuperar" el equipo nacional porque "lo más duro del deporte son las lesiones y ahora ya están operadas" todas las componentes del conjunto de gimnasia rítmica, aunque auguró que "en nada" estarán "juntas de nuevo".

El pasado noviembre tanto Mohedano como sus compañeras abandonaron su estancia en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, algo que la cordobesa explicó porque "después de tantos años se necesitaba un cambio de aires".

"Te haces mayor y la residencia se queda pequeña", explicó Mohedano, quien añadió que con el inicio del nuevo curso académico empezó a "estudiar interpretación y arte dramático".

Además Mohedano dará a finales del próximo enero sus primeros pasos en el mundo de la moda, ya que ha sido invitada por el diseñador Ulises Mérida a un desfile internacional en Madrid, donde vestirá sus diseños en la pasarela, algo que le hace "muchísima ilusión".

También desveló que el año empezará "cargadito" porque el 4 de enero tendrá su primera 'Máster Class' de 2018 en Valencia, el día 13 en Toledo y ya el 10 de febrero en Torremolinos (Málaga).

Mohedano, con diez años en la elite desde que como júnior fuera seleccionada por la Federación Española para concentrarse en Madrid, ha logrado 56 medallas entre campeonatos de España, copas del Mundo, Europeos, Mundiales o Juegos Olímpicos.

Veinte de esas medallas llegaron en 2016, lo que dio muchas alegrías pero dejaron "machacadas" a sus protagonistas, aunque la cordobesa aún no pierde la esperanza de volver a competir junto a sus inseparables Quereda, Aguilar, López y Artemi Gavezou.