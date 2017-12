Víctor García 'Pillo': "No me veía con fuerzas para seguir"

Cangas , 26 dic .- El ya exentrenador del Frigoríficos del Morrazo, Víctor García "Pillo", afirmó a Efe que su dimisión se ha producido tras meditarla "mucho tiempo" y sentirse "incapaz" de ayudar al equipo a revertir la dinámica negativa en la que había entrado.

"Estábamos en una situación deportiva complicada y me he visto incapaz de revertirla. No he dado con la tecla para que el equipo reaccionara en este último mes de competición y ya no me veía con fuerzas para seguir. Me duele en el alma pero creo que es lo mejor para el club", declaró el técnico pontevedrés.

En este sentido, apuntó que su decisión ha sido "muy meditada" y, pese a que tanto el presidente del Frigoríficos, Manuel Camiña, como el director deportivo, Óscar Fernández, intentaron que diese marcha atrás, entiende que es lo mejor para el futuro deportivo del conjunto cangués.

"Hay que cambiar esto y lo más fácil es que me vaya yo. Tal y como íbamos no podía continuar. La permanencia está difícil pero no imposible. Con ocho partidos en O Gatañal en la segunda vuelta todo es posible", comentó.

'Pillo' reconoce que esperaba "mucho más" de su equipo, sobre todo porque en el inicio de temporada había competido "muy bien". "Hemos ido de menos a más. A mí no me gusta perder y no he conseguido cambiar la racha de derrotas que encadenamos. Eso me llevó a pensar que lo mejor era dejar paso a otro".

El Frigoríficos del Morrazo es colista de la Asobal con seis puntos, tres menos que el MMT Seguros Zamora, equipo que marca la frontera con el descenso. La liga española no se retomará hasta el mes de febrero por la participación de la Selección nacional en el Europeo de Croacia.