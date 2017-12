Cs pide renovar el pacto antiyihadista y prohibir a Podemos ir de observador

Madrid, 26 dic (EFE).- El portavoz de Interior de Ciudadanos (Cs), Miguel Gutiérrez, ha pedido hoy al Gobierno que reformule el pacto antiyihadista de los partidos políticos para que sea un foro que aborde medidas y reformas y en el que no quepan fuerzas, como Podemos, que asisten simplemente en calidad de "observadores".

"O se está dentro o se está fuera del pacto", ha dicho Gutiérrez en rueda de prensa en el Congreso al explicar que mañana volverán a solicitar al Ministerio del Interior que no se permita a Podemos acudir como observador a las reuniones del pacto antiyihadista.

No será la única petición que plantee Ciudadanos en la reunión del pacto antiyihadista que ha convocado mañana el Ministerio del Interior para informar a los partidos de las investigaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad sobre los atentados terroristas de agosto cometidos en las localidades catalanas de Barcelona y Cambrils.

Ciudadanos cree que ese foro debe ser un espacio para estudiar reformas y trabajar de forma coordinada en medidas que refuercen la prevención y la lucha contra el terrorismo yihadista y "no un sitio al que uno viene como observador para ver como pasan las cosas, enterarse y no querer participar", ha insistido.

El dirigente de Cs ha calificado de "decepción absoluta" las reuniones que hasta ahora ha celebrado el pacto antiyihadista, que simplemente ha servido para reunir a las fuerzas políticas para trasmitir las condolencias tras los atentados cuando debería ser un espacio para trabajar con grupos de expertos, jueces, fiscales, policías y la sociedad civil y avanzar en medidas legislativas.

"Esperamos que mañana se reformule" el pacto, ha insistido tras defender que es en ese foro en el que debe abordarse la retribución "justa" de las fuerzas de seguridad, la creación de un observatorio de medidas legislativas para comprobar su efectividad y otro tipo de medidas "transversales" contra "el odio y la radicalidad" del que se nutren los terroristas.

Asimismo, Gutiérrez se ha congratulado de que por fin hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se reúna con los sindicatos policiales y asociaciones de Guardia Civil para abordar la "desigualdad" salarial entre distintos cuerpos de seguridad.

Ha recordado que Ciudadanos pondrá como condición para apoyar los Presupuestos de 2018 que se destinen 500 millones de euros en las cuentas de los próximos tres años a resolver y paliar esa diferencia salarial y espera que el Gobierno ponga esa solución hoy mismo sobre la mesa, aunque no es optimista.

"Conociendo al ministro mucho nos tememos que esta reunión no será más que otro fracaso porque este Gobierno está acostumbrado a no comprometerse nunca con nada", ha criticado para avanzar que si no se resuelve el problema Ciudadanos se sumará a la manifestación convocada el 20 de enero en Barcelona por estos colectivos.

Por último, ha calificado de "lamentable" que a los policías nacionales destinados en Barcelona en "momentos complicados" que continúan alojados en un barco, "alejados de sus familias y sin vacaciones", se les haya ofrecido un menú navideño "a base de croquetas y espaguetis".

Gutiérrez ha atribuido esa "falta de cuidado" de las fuerzas de seguridad a la "improvisación de un Ministerio del Interior, una Dirección General de la Policía Nacional" que se ha demostrado "altamente ineficaz" y que no es propia "de un país moderno y del siglo XXI".