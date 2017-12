David Fernández: "El Alcorcón es un proyecto muy interesante que va a mejor"

Alcorcón , 26 dic .- David Fernández, central madrileño del Alcorcón, declaró que el proyecto del club alfarero es "muy interesante" y "poco a poco va a mejor" con la "intensidad como clave" del técnico Julio Velázquez.

David Fernández, de 32 años, cumple su primera temporada en el Alcorcón, al que llegó el pasado verano procedente del Real Oviedo, en el que estuvo cinco campañas.

"Quiero seguir creciendo como deportista y contribuir para que este club siga creciendo de la manera tan positiva que lo está haciendo", dijo Fernández, que explicó cómo se fraguó su fichaje por el Alcorcón.

"Cuando me presentaron el interés del club no lo dudé. Me habían hablado muy bien del equipo, ya que conocía numerosos compañeros que habían estado aquí, y ahora estoy muy feliz ya que el Alcorcón es un un club muy profesional, familiar y con ganas de crecer, algo que es muy importante para un jugador", declaró.

"El Alcorcón es un proyecto muy interesante que poco a poco va a mejor dentro de una entidad que lleva muchos años en el fútbol profesional y en una ciudad como Madrid donde la competencia es enorme", confesó.

David Fernández está "agradecido" a sus compañeros y al entrenador Julio Velázquez por su "confianza".

"Solo me planteo seguir trabajando igual y ayudando en todo lo que pueda. Y, como grupo, ir compitiendo al máximo cada encuentro para conseguir la permanencia lo antes posible para tranquilidad de todo el mundo. Una vez conseguido eso, el pensamiento sería el mismo, ir semana a semana y ver donde nos sitúa la clasificación", manifestó David Fernández, en una entrevista a la web del club.

El jugador madrileño destacó la "ambición" de Julio Velázquez, un entrenador que "insiste en la clave de la intensidad para todo, tanto para los partidos como para los entrenamientos".

"El equipo trabaja muchísimo y creo que se está viendo en los partidos. Confía mucho en nosotros y quiere que demos siempre el máximo de nuestra capacidad. Ha conseguido la implicación absoluta de todos los compañeros y él siempre nos lo agradece", concluyó.