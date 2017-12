Casimiro: "Asvel es un equipo compensado y con una línea exterior anotadora"

Las Palmas de Gran Canaria, 26 dic (EFE).- El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha advertido de que el Asvel Villeurbanne francés, que visita su cancha este miércoles en el último encuentro de la primera fase de la Eurocopa, es un conjunto "muy compensado" y que tiene una línea exterior "muy anotadora".

Casimiro ha resaltado en rueda de prensa la trayectoria de su conjunto en competición europea, en la que espera cerrar esta primera fase como líder e invicto en el Gran Canaria Arena.

"La andadura del equipo en la Eurocopa tiene mucho mérito, porque llegamos a la última jornada de un grupo igualadísimo con la posibilidad de ser primeros si ganamos a Asvel, que marcha invicto en la segunda vuelta, por lo que este encuentro tiene los alicientes necesarios", ha asegurado.

El técnico del conjunto isleño también se ha referido a la primera derrota liguera en el Gran Canaria Arena, padecida el pasado fin de semana ante el Real Betis, que llegó a la isla como colista de la clasificación.

"En el deporte siempre hay que contar con la derrota, aunque lo meritorio es que desde enero pasado no habíamos perdido en nuestra casa, lo cual dice muchísimo de lo que hemos hecho. Yo firmaría ya otra racha de este tipo, y ahora solo cabe pensar en el próximo partido, redoblar nuestro nivel de exigencia y no cometer los mismos errores", ha indicado.

Casimiro ha reconocido que pondrán sentirse satisfechos si acaban como líderes esta fase de la Eurocopa, pese a que no se sepa el rival de la siguiente, y ha alabado el nivel del Asvel.

"Nuestro adversario tiene jugadores importantes, como Nelson, Roberson, Watkins, Kahudi... Es un equipo muy compensado, y su línea exterior es muy anotadora. Asvel juega un buen baloncesto y no podemos tener en cuenta el encuentro que disputamos en Francia, porque allí estuvimos muy bien y ellos se fueron desquiciando poco a poco", ha recordado.

De igual forma, el entrenador del Herbalife se ha referido a la próxima llegada de un refuerzo para suplir a Shaq McKissic, al que se rescindió el contrato por indisciplina.

"Estamos trabajando en ello pero no tenemos prisa, porque el equipo tiene estructura para caminar por la competición sin ningún problema. Queremos que ese nuevo jugador nos haga mejor equipo y estamos con calma, porque igual ese refuerzo no tiene que ser necesariamente un cambio de cromo (alero por alero), ha comentado.

Finalmente, Luis Casimiro ha evitado hablar del encuentro de la Liga Endesa del próximo sábado ante el Iberostar Tenerife.

"Nosotros solo podemos pensar en el partido ante Asvel y sería un error hacerlo del choque de Tenerife, por muy bonito y apasionante que sea el derbi. De hecho, mis ayudantes no me pasan información del siguiente rival hasta que no hayamos jugado ante el anterior y, por eso, ahora solo pensamos en hacerlo lo mejor posible ante Asvel", ha concluido.