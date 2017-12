Abogado pide liberación de líder de Sendero Luminoso tras indulto a Fujimori

Lima, 26 dic (EFE).- Alfredo Crespo, el abogado del líder de la antigua guerrilla maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, pidió hoy la liberación de su defendido tras la concesión, el pasado día 24, de un indulto humanitario al expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).

"A igual razón, igual derecho", dijo Crespo a Efe, al tiempo que indicó que Guzmán lleva ya "más de 25 años en aislamiento absoluto" en su prisión de la base naval de la provincia limeña de El Callao.

Crespo agregó que el fundador de Sendero Luminoso "es una persona de 83 años de edad, que tiene varias dolencias de salud, presión arterial, corazón, artritis reumatoidea, secuelas de la psoriasis y estomacales".

El abogado aclaró que no aún no ha hablado con Guzmán sobre este tema y dijo que no solicita específicamente que se otorgue un indulto, sino "su libertad, y cómo esta se de, se verá más adelante".

"La vía tendría que definirla él (Guzmán); tiene acceso a medios de información, a la televisión, él sabrá en qué momento, si considera plantearlo, pero sí creo que debe darse dentro una solución integral, que no se personalice", señaló a Efe.

Crespo dijo que ha hecho la petición al ver que a "una persona como el señor Fujimori lo han indultado por causas como la guerra interna", como denominó al enfrentamiento que desató Sendero Luminoso contra el Estado peruano entre 1980 y el año 2000.