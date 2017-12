Moncho Fernández: "Es una derrota aplastante"

Madrid, 23 dic (EFE).- Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro, definió como 'aplastante' la derrota sufrida por su equipo en la visita a la pista del Estudiantes, que se saldó con un marcador favorable a los madrileños de 95-67.

"Es una derrota aplastante. Podría usar otros calificativos pero creo que ese lo refleja. La conclusión es que si no somos mejores defensivamente no vamos a competir nunca en la Liga Endesa", comentó en rueda de prensa.

"No me preocupa la clasificación sino la imagen defensiva dada hoy, que seamos capaces de mejorarla. Para poder competir y tener opciones de victoria, que es lo que importa, tenemos que ser mucho mejores en el aspecto defensivo del juego", apuntó también sobre si le preocupa que los suyos no logren clasificarse para la Copa del Rey.

Asimismo habló de la racha de cuatro derrotas consecutivas: "Cada partido hay que analizarlo de manera diferente porque es diferente. Contra el Baskonia perdimos pero hicimos un gran partido, estuvimos hasta el último minuto en la pista de un equipo de Euroliga compitiendo. En el partido de Sevilla hay tres minutos donde pasamos de ganar por cuatro a perder por catorce, eso condicionó el partido y aún así fuimos capaces de volver".

"Contra el Real Madrid a falta de cuatro minutos estábamos cuatro abajo y lanzamos un triple para ganar. Hoy defensivamente hemos estado mal todo el partido. Cada partido se explica de forma diferente aunque sumadas sean cuatro derrotas", declaró.