Zidane confirma buen estado de Cristiano y opina que merece respeto del club

Madrid, 22 dic (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, volvió a posicionarse del lado del portugués Cristiano Ronaldo al asegurar que "merece todo el respeto del club" y que tras las vacaciones hablarán de su renovación, centrado ahora en lo deportivo, con la confianza de ver a su estrella "al cien por cien" para el clásico del sábado ante el FC Barcelona.

El técnico madridista confirmó lo que dejó ver el último entrenamiento con el regreso al grupo de Cristiano Ronaldo: podrá contar con su gran referente ofensivo ante el Barcelona. Y lanzó un recado al ser preguntado por el pulso que mantiene el portugués con el club para ser nuevamente renovado.

"Está bien, al cien por cien, ha entrenado hoy y lo que me interesa es esto. Yo no voy a entrar en lo que hay fuera del partido de mañana, no es asunto. Lo que Cristiano tiene que pensar es únicamente en el partido, como todos", comenzó explicando.

"Lo que pienso de eso es que ya lo hemos hablado, Cristiano lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que es en este club merece todo el respeto del club. Lo tiene y después de las vacaciones se hablará de todo eso. Para mañana está al cien por cien", añadió.