El tercer premio a la Grama aliviará a familias con "necesidad imperiosa"

Barcelona, 22 dic (EFE).- El presidente de la Fundació Esportiva Grama, Antonio Morales, se ha mostrado "muy feliz" porque cree que el tercer premio (06.914) del Sorteo de Navidad, que ha repartido 20 millones en décimos en el bar del club, alivia a familias de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) con "una necesidad imperiosa".

Morales, que es el padre de la administradora del despacho de lotería del centro comercial Diagonal Mar de Barcelona "La Decana", de donde proceden los décimos premiados, ha explicado a Efe que "el premio no podía estar más repartido porque muchas familias han comprado un solo décimo y, algunas, incluso, se lo partieron entre dos familias", en una ciudad obrera que siempre ha vivido a la sombra de Barcelona.

"Me ha llamado mi hija para darme la noticia y lo primero que he pensado es en los cientos de personas del club que se habrán beneficiado", ha explicado un feliz Morales, ex directivo del RCD Espanyol.

El presidente de la Grama ha asegurado que le han llenado de ilusión las llamadas que ha recibido de padres de niños que juegan en el club, que han querido darle las gracias por haber traído el número premiado a Santa Coloma de Gramenet.

Sin embargo, Morales ha dicho que el "mérito" es de su hija, que ha esparcido "alegría en el barrio": "Todos los años nos trae algunos décimos al bar y al final el favor nos lo ha hecho ella a nosotros", ha exclamado.

El presidente de la Grama, club con equipos de fútbol en numerosas categorías y cuya primera formación lidera el grupo 1 de la Primera catalana, ha explicado que él también compró un décimo del número premiado, que eligió su hija y con el que ganará 50.000 euros.

Morales, nacido en Santiago de Calatrava (Jaén), ha dicho con orgullo que compartirá el premio con sus dos hijos y guardará una parte: "Yo soy andaluz, pero me han inculcado la disciplina catalana", ha ironizado.

"Llevo años en el mundo del fútbol y todos los presupuestos me salen bien por cómo entiendo la vida: a los gastos les añado un 15 % más y a los ingresos les quito un 10 %", ha dicho Morales para explicar por qué no se va a gastar el dinero del premio.

El directivo de la Grama, que se dedica a la gestión de centros deportivos, aparte de su "vocación" de ser presidente del club, ha reivindicado los valores que inculcan en la entidad para favorecer la integración, en una ciudad con casi el 20 % de la población extranjera y un club con más de 700 niños de decenas de nacionalidades distintas.

"Somos una entidad que va mucho más allá del fútbol", ha concluido Morales.