Pisonero quiere imprimir al Atlético Valladolid carácter y garra

Valladolid, 22 dic (EFE).- El nuevo entrenador del Recoletas Atlético Valladolid, David Pisonero, llega al equipo vallisoletano, tras la salida del anterior técnico, Nacho González, con "ilusión" y con la intención de imprimir "carácter y garra" a los jugadores, con los que buscará "unión y compromiso".

Pisonero, a pesar de contar con la única experiencia como técnico en un equipo infantil del club vallisoletano, considera que está "preparado" para afrontar el nuevo reto porque, además, tal y como ha asegurado en rueda de prensa, "hay un gran trabajo previo táctico" que piensa "aprovechar".

En este sentido, ha indicado que "sería tonto" si no mantuviera una "continuidad" respecto a la labor realizada por Nacho González, que ha dejado al Atlético Valladolid en una cómoda posición en la tabla, tras una buena primera vuelta, porque prevé "una segunda vuelta complicada".

Pisonero no se lo pensó cuando el presidente de la entidad azulona, Mario Arranz, le ofreció la posibilidad de dirigir el banquillo porque ya estaba "vinculado" al club y cuenta con la "confianza" de la directiva y la dirección deportiva, lo que le aporta "una seguridad y una comodidad para trabajar".

Respecto al vestuario, ha advertido de que él no tiene la percepción de que esté "escindido" y ha recordado que hay jugadores con los que ha compartido amistad y que, por tanto, le conocen, y los jóvenes podrán adaptarse sin problemas al nuevo esquema "porque su ilusión y sus ganas" suplen cualquier obstáculo.

"He venido a aportar, a imponer la garra y el carácter que me caracterizaron como jugador y no me molesta que se hagan comparaciones, porque ya estoy acostumbrado, y porque Nacho González ha hecho un buen trabajo que trataré de aprovechar, aportando algunos matices", ha explicado.

Su intención es hablar con los jugadores y tener una relación "fluida" con la plantilla, porque considera que el "diálogo" es fundamental en un equipo, para conocer su situación, sus problemas y sus expectativas, de cara a poder sacar lo mejor de cada uno de ellos.

David Pisonero ha asegurado que llega "limpio y sin mediatizar" y que "no" le preocupa todo lo acontecido en los últimos días, porque su único objetivo es "centrarse" en su nuevo proyecto y tomar las riendas del equipo cuanto antes, para poder enfrentarse con garantías a la reanudación de la liga, el 3 de febrero.