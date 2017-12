Kuczynski sufre baja en el gabinete tras salvarse de la destitución

Lima, 22 dic (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aceptó hoy la renuncia del ministro del Interior, Carlos Basombrío, la primera baja en el gabinete tras superar la petición de destitución planteada por la oposición en el Congreso.

Basombrío acudió hoy a la casa del mandatario para reiterar su renuncia al cargo, presentada la semana pasada cuando se conoció que una empresa de Kuczynski había dado asesoramiento financiero a la brasileña Odebrecht entre 2004 y 2007, servicio por el que cobró dividendos.

El ministro del Interior informó, en su cuenta de Twitter, de que la renuncia fue aceptada hoy y de que se hará efectiva después de las fiestas de fin de año.

Basombrío es uno de los ministros que le propuso a Kuczynski renunciar al cargo, a raíz del contrato firmado con Odebrecht cuando era ministro del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), según reveló hoy el semanario "Hildebrandt en sus trece".

De acuerdo con la publicación, otros cuatro integrantes del gabinete estaban convencidos de que Kuczynski no podía mantenerse en el cargo por presuntamente haber mentido sobre su relación con Odebrecht.

No obstante, en su defensa ante el Parlamento, el jefe de Estado insistió en que su empresa Westfield Capital era gestionada por su exsocio Gerardo Sepúlveda cuando firmó contrato con la constructora brasileña y que él no supo de ese acuerdo hasta ahora.

La ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, dijo hoy a los periodistas que "el presidente seguramente va a hacer un anuncio en los próximos días" sobre otros cambios en el gabinete ministerial, ante la división que generó la crisis por la petición de destitución.

"Como ministros siempre tenemos la carta de renuncia en la mano", agregó Choquehuanca al ser consultada sobre si conoce de otras renuncias al Ejecutivo.

La destitución de Kuczynski fracasó en el Parlamento por los 21 votos de abstención emitidos, entre otros, por diez legisladores de la mayoría opositora Fuerza Popular encabezados por Kenji Fujimori, el hijo menor del sentenciado expresidente Alberto Fujimori, en prisión.

La actitud de este grupo de legisladores ha sido considerada una traición por su partido y el portavoz del grupo parlamentario, Héctor Becerril, les ha recomendado que renuncien.

Becerril afirmó, en declaraciones a RPP Noticias, que "Alberto Fujimori llamó a 10 congresistas para que voten a favor de la corrupción, a cambio de su indulto", al explicar la posición del grupo encabezado por Kenji Fujimori.

El menor de los Fujimori ya estaba apartado de su grupo, a raíz de una serie de críticas a las acciones promovidas por el partido liderado por su hermana Keiko Fujimori, e insistía en que su objetivo es el indulto de su padre, condenado a 25 años de cárcel.

La ministra de la Mujer y también legisladora del oficialismo reiteró hoy lo dicho ayer por la primera ministra Mercedes Aráoz, es decir, que el Gobierno no negocia indultos con el fujimorismo.

"Nosotros no negociamos indultos, no hemos negociado nada, particularmente nuestra bancada (grupo parlamentario) nunca ha tenido conocimiento de eso porque no ha existido", subrayó.

La primera ministra informó ayer de que este año se han presentado 45 peticiones de indulto a favor de Alberto Fujimori, pero que 39 fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos.

Por su parte, el legislador independiente Roberto Vieira, que renunció al oficialismo, opinó que si Kuczynski ofreciera un indulto a Fujimori "sería parte de una reconciliación que necesita el país".

Vieira agregó que hay que respetar a "la nueva bancada de Kenji" en el Congreso.

Precisamente, el jefe de Estado invocó ayer a la reconciliación y reconstrucción en el país, tras la votación en el Parlamento que rechazó la moción de destitución, planteada por incapacidad moral permanente.

En su alocución ante el Congreso, Kuczynski también pidió disculpas porque, según dijo, debió "ser el primero en advertir las dificultades para sanar las heridas, tras la contienda democrática" de 2016, en las que venció por estrecho margen a la actual líder opositora, Keiko Fujimori.