Fruta fresca para centro de mesa, tendencia para la cena de esta Nochebuena

Madrid, 22 dic (EFE).- La fruta y la verdura fresca están desplazando a los adornos y las flores en los centros de mesa para la próxima cena de Nochebuena, según ha explicado a Efeagro el vicepresidente de la Asociación de Empresarios Detallistas de Frutas y Hortalizas de Madrid (Adefruta), Francisco Javier López Rubio.

"Es una clara tendencia de esta Navidad que luego se come y no se marchita" y que va pareja a "un incremento de los pedidos de cestas con frutas de temporada y de fuera de temporada -como las cerezas traídas de Chile-, otras tropicales y exóticas, entre las que no falta la piña, el mango o el aguacate", ha asegurado.

Este frutero del Mercado de la Paz de Madrid ha confirmado que se percibe "una mayor alegría en las ventas, sin mirar tanto el gasto como en navidades anteriores", y con "más pedidos de cestas de frutas" para "regalar salud" y "decorar hogares".

Los centros que por encargo servirá su establecimiento de cara al próximo 24 de diciembre en Madrid han aumentado considerablemente respecto a 2016, al igual que los pedidos de "postres preparados" para ese mismo día, como las "brochetas de frambuesas y arándanos", el clásico "medio melón relleno con macedonia" o fruta variada y cortada lista para tomar sola o empapada en chocolate fundido.

Entre las tendencias de este año, López Rubio también ha mencionado un aumento de las ventas de las manzanas reineta -que se utilizan generalmente para la guarnición de carnes, y para postres navideños, y clásicos verdes como "el cardo, la lombarda y las verduras para caldos de Navidad".

El vicepresidente de la asociación de fruterías de Madrid también apunta que se ha producido un aumento de las peticiones de piña traída en avión con el grado de madurez y azúcar óptimo pese a que cuestan el doble que la que viaja en barco.

Las empresas mayoristas de frutas y hortalizas de Mercamadrid han apuntado a Efeagro que este año los precios se mantienen a niveles similares a los del año pasado por estas fechas y que prevén que el repunte de ventas de un producto perecedero como el suyo se concentre entre hoy y mañana.

Fuentes de la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas de Madrid (Asomafrut) han destacado como tendencias de esta Navidad un "claro incremento" de venta de "frambuesas y arándanos", así como de fresón de Huelva.

Desde Freshuelva han apuntado a Efeagro que la "elevada demanda en Navidad de fresas y frambuesas" ha hecho que estas fechas de celebración marquen cada año el inicio de campaña, eso sí, con un volumen mucho más reducido que el de la cosecha en los meses de primavera.

Asomafrut confirma que en el Mercado Central de Frutas madrileño se ha vendido esta semana mucho "cardo, borraja, patatas y chalota para guarnición y escarola", "más productos limpios y envasados para su consumo" y "germinados de cebolla y espárrago, trébol rojo, rosa de china, col roja y algas para ensaladas y decoración de platos".

"Este mes se mantiene la creciente demanda de productos exóticos en confecciones y manipulaciones distintas, sobre todo de pitaya o fruta de dragón roja o amarilla y carambola -que se corta en forma de estrella-; el Phisalys, la guanbana, el ligustico y el litchi de Madagascar se está haciendo también su hueco", han indicado.

Los mayoristas hortofrutícolas han añadido a su oferta las "hamburguesas vegetales" -de zanahoria, guisantes y mijo, espinacas y zanahoria o de quinoa y calabacín- porque "han experimentado una creciente demanda", así como la col kale y las acelgas para "desintoxicarse entre fiesta y fiesta".