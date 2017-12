Eslovenia amenaza con bloquear a Croacia en Schengen por litigio fronterizo

Belgrado, 22 dic (EFE).- El ministro de Exteriores de Eslovenia, Karl Erjavec, advirtió hoy a Croacia de que bloqueará su aspirado ingreso en el espacio de Schengen si no cumple el dictamen de un arbitraje internacional en el conflicto fronterizo entre ambos países, que Zagreb no acepta y no considera vinculante.

"Hasta que no se cumpla la decisión del arbitraje, hasta que no sea aplicada, Eslovenia siempre dará la opinión negativa sobre Schengen", declaró Erjavec, citado por la agencia eslovena STA.

"No podemos tener dentro de Schengen un Estado que no sabe dónde está la frontera entre los dos países", indicó el jefe de la diplomacia eslovena tras una sesión de la cúspide del Partido Democrático de los Jubilados (DeSUS), que encabeza.

Ambos países vecinos, miembros de la Unión Europea, tienen desde su independencia de la desaparecida Yugoslavia un conflicto fronterizo sobre varios puntos limítrofes, especialmente en la Bahía de Pirán, en el mar Adriático.

Un dictamen de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya de junio pasado concede a Eslovenia tres cuartas partes de la bahía y debería aplicarse a partir del próximo día 29.

Pero Croacia, que en 2015 abandonó el proceso de arbitraje al alegar que descubrió irregularidades que favorecían a Eslovenia, no lo acepta y propone a cambio negociar otra solución, una propuesta que es rechazada por Liubliana.

El conflicto data de 1991, año de la independencia de los dos países de la antigua Yugoslavia.

La Unión Europea, que medió para llevar el caso al arbitraje en 2009, instó a ambos países a respetar la decisión de la citada corte.