Trece empresas españolas poseen el certificado que acredita su sostenibilidad

Madrid, 21 dic (EFE).- Trece empresas españolas cuentan ya con el certificado de sostenibilidad con el que el Instituto para la Producción Sostenible (IPS) reconoce su compromiso con los procesos productivos respetuosos con el medio ambiente.

Este sello de excelencia convirtió el pasado abril a la Agencia Efe en el primer medio de comunicación en ser reconocido por sus servicios y procesos administrativos sostenibles, así como por su apuesta por la información ambiental.

Se trata de "un sello pionero en certificar la sostenibilidad integral", ha reconocido el presidente de IPS, José Cabrera, en el acto de entrega de la última certificación a la empresa Carrefour, que se suma a la gallega Mares de Galicia, la canaria Cupalma, la valenciana Alpesa, la riojana Cartonajes Santorromán o Papelera del Ebro, del grupo Saica, entre otras.

Cabrera ha señalado que "aplicar un modelo responsable en las empresas es rentable, innovador y competitivo" y ha asegurado que el objetivo es que todas las compañías incluyan en su política el triple pilar económico, social y medioambiental.

En el acto de entrega del certificado, que ha recogido el responsable de Recursos Humanos de Carrefour España, Arturo Molinero, el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, ha destacado que "en Europa no se puede hablar de desarrollo si no se añade la palabra sostenibilidad".

"Y no es porque esté de moda -ha explicado- sino porque cada vez hay más conciencia de que tenemos un planeta con los recursos limitados, de que no hay modelo de negocio competitivo que no sea sostenible y de que los empleos del futuro serán todos relacionados con la economía verde".

En las próximas dos décadas "seremos 9.000 millones de personas en la Tierra y, si seguimos con la cultura del usar y tirar, necesitaremos 1,6 planetas para sostener tanto consumo", ha insistido.

Daniel Calleja, quien ha reconocido la apuesta por la excelencia empresarial del IPS, ha asegurado que Europa trabaja para dar más visibilidad a la sostenibilidad de las empresas a través del etiquetado o mediante auditorías que determinen su huella ecológica.

"Tenemos que ir hacia una dirección distinta", ha insistido el director general, quien ha concluido con una petición a los reyes magos para 2018, "que consigamos un planeta más sostenible".