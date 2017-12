Setién: "El Athletic es un gran equipo, pero estamos en un buen momento"

Sevilla, 21 dic (EFE).- El técnico del Real Betis, Quique Setién, calificó como "un gran equipo" al Athletic Club, su rival el viernes en el Benito Villamarín, pese a que le está "costando" y "ha tenido dudas", pero destacó que los suyos están "en un buen momento y con confianza" y deberán estar "muy lúcidos" para ganar.

Tras dirigir un entrenamiento vespertino en el estadio bético, Setién dijo este jueves en rueda de prensa que es "un partido difícil y vital", para el que tiene la baja del medio Javi García, que ha sufrido "una recaída" en sus problemas de espalda, aunque sí dispone del media punta argelino Ryad Boudebouz, recuperado de una lesión de rodilla.

Sobre otro de los lesionados, el centrocampista mexicano Andrés Guardado, el técnico cántabro indicó que "se reincorporará al grupo tras el parón" navideño, mientras que aseguró que Javi García "estará perfectamente" tras las vacaciones para el derbi del 6 de enero en el campo del Sevilla.

"Siempre me ha sido fácil competir contra el Athletic de Bilbao. Tiene jugadores fuertes que van bien de cabeza, dominan los centros, las segundas jugadas, y con el balón saben qué hacer. No ha tenido ese punto de lucidez, ha tenido dudas, pero me parece un gran equipo", recalcó el entrenador del Betis.

Advirtió de que tradicionalmente el Athletic es "el equipo que gana a todos en alta intensidad", pero valoró el buen momento de su conjunto y afirmó que el reciente triunfo en Málaga (0-2) les "dará tranquilidad para gestionar el balón".

"Veremos si el partido lo podemos sacar adelante. Estamos en un buen momento y con confianza. No me preocupo de lo que hacen los rivales. El derbi será otro partido, distinto al de mañana. Lo que hagan los rivales me preocupa poco y al Sevilla lo veo como uno más", aseveró Setién.

A pesar del mal momento que atraviesan el equipo bilbaíno, consideró que tiene "muchas cosas positivas" y "puede perder lucidez de cara a portería, algo que le puede estar afectando", pero se mostró seguro de que "cuando le cambie la suerte, llegarán sus goles".

Para el técnico verdiblanco, "Aduriz y Raúl García son los jugadores que están más cerca del gol, pero cuando aparecen, te la meten", y añadió que si el Betis está igual que frente al Málaga, puede "sacar el partido adelante".

"Puede ser un partido de ida y vuelta o de tener más control del balón que ellos. Trataremos de ser serios y de controlar nuestra defensa, y que ese control nos permita hacerles correr y hacerles daño", subrayó Setién, que reiteró que no piensa en el derbi contra el Sevilla porque "el partido importante es el de mañana".

En este sentido, resaltó que, en caso de ganar, darán "un paso importante para el futuro" y dijo que tienen varios jugadores apercibidos, que podrían perderse el derbi sin son amonestados, aunque eso les pasará "todo el año". "Jugaremos con once", apostilló.

Reclamó el apoyo de la afición para intentar darle "otra alegría", pues "es importante que empujen al equipo" y necesitan "de su apoyo para sumar tres puntos", y señaló que no es "de pedir a los Reyes Magos", aunque siempre espera "que se porten bien" porque él así lo ha hecho y, por tanto, "las expectativas son grandes".