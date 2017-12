Quique S. Flores: "No es una situación límite, pero sí incómoda"

Sant Adrià de Besòs , 21 dic .- El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha asegurado en la sesión previa al partido contra el Atlético de Madrid que lo que está viviendo el club catalán a nivel de resultados "no es una situación límite", aunque "sí incómoda".

El preparador ha advertido de la importancia del estado anímico en este tramo del curso: "No hemos llegado a los fantasmas de la temporada pasada, pero somos conscientes de que tenemos que trabajar el arma psicológica más que la técnica o la táctica del partido. No me gusta que el jugador sufra, eso me preocupa".

Quique Sánchez Flores se ha mostrado convencido de las opciones del Espanyol, pese a reconocer la dificultad del choque. "No estamos en nuestro mejor momento, pero podemos cambiar la dinámica. Puede ser un encuentro similar al del año pasado, que fue muy bueno por nuestra parte", ha recordado.

El técnico, por otra parte, ha ensalzado al Atlético de Madrid. "Quizá sea el proyecto más admirable de España, lleva desde hace seis o siete años con la misma idea, entrenador, ganas y objetivos", ha explicado. "Más allá del sistema, debemos estar juntos. Será un partido físico, con pocos espacios", ha analizado.

Respecto a las palabras del presidente Chen Yansheng en la rueda de prensa del martes, Quique ha agradecido su optimismo: "Chen es ambicioso y ha repetido que con el tiempo él quiere estar en la Champions, aunque no puso fecha. Es lo que queremos todos, una ilusión que nos encantaría".

En este sentido, el entrenador ha insistido en que está a gusto en la entidad catalana. "Soy feliz en el Espanyol y sigo comprometido con el proyecto. Quiero cumplir los objetivos. Las situaciones nos enfadan y nos preocupan, pero soy feliz, todo me acompaña", ha insistido.