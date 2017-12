Presidente de Perú dice que el Congreso no tiene los votos para destituirlo

Lima, 21 dic (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, declaró hoy sentirse optimista porque el Congreso "no tiene los 87 votos" necesarios para destituirlo por una supuesta incapacidad moral permanente, a raíz de sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

En declaraciones a la emisora colombiana Blu Radio, el mandatario afirmó que se siente "optimista" y que ha contestado las críticas en el curso de varias entrevistas y presentaciones sobre el contrato firmado por su empresa Westfield Capital con Odebrecht cuando era ministro en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).

"Creo que estas (críticas) son completamente injustificadas en el sentido de que una vacancia presidencial no se hace en base a información de hace 12 o 15 años", afirmó en referencia a la moción para la destitución.

"Lo que se está buscando es un pretexto para vacarme y hacer un golpe de Estado", afirmó Kuczynski, minutos antes de acudir al Congreso donde ejercerá su defensa del pedido de destitución.

Sin embargo, confió en que "el Congreso no me va a destituir. No tienen los 87 votos" requeridos para aprobar esa moción.

Kuczynski reiteró que no recibió dinero de Odebrecht porque "cuando fui ministro me aparté de la empresa y la persona que quedó encargada (...) hizo asesorías a privados en las que el Estado no tuvo que ver".

"Yo era dueño de la empresa y años después recibí varios dividendos, pero no es plata de Odebrecht, es plata formal y declarada por un servicio, no por una coima", sostuvo.

El mandatario presentará hoy su defensa ante el pleno del Congreso, que posteriormente debatirá y votará la moción de vacancia presidencial.

En el caso de que los vicepresidentes Martín Vizcarra o Mercedes Aráoz no acepten asumir la presidencia, como ha sugerido ayer Kuczynski, el titular del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, tendrá que convocar a nuevas elecciones generales en el plazo de un año.