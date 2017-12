De Mistura: Negociaciones sobre Siria se reanudarán en segunda mitad de enero

Moscú, 21 dic (EFE).- El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, anunció hoy que las negociaciones de paz en Ginebra entre el régimen de Bachar al Asad y la oposición siria se reanudarán en la segunda mitad de enero.

"Pienso convocarla (la próxima ronda) para la segunda mitad de enero", dijo el diplomático sueco al término de la reunión mantenida con los ministros rusos de Exteriores, Serguéi Lavrov, y Defensa, Serguéi Shoigú.

De Mistura confía en que hasta entonces las partes involucradas tengan tiempo para prepararse y se centren "en el pleno cumplimiento de la resolución 2254" de la ONU.

"Espero contar con la ayuda de todos, incluida Rusia, para que la próxima reunión sea más exitosa", subrayó.

Recientemente, Mistura criticó a Damasco por obstaculizar las últimas negociaciones en Ginebra al poner toda clases de excusas para no entablar negociaciones directas con la oposición, lo que le valió hoy un rapapolvo de la Cancillería rusa.

"Le he comunicado a ambos ministros que la última ronda en Ginebra no fue buena. La atmósfera no era la adecuada", dijo el mediador de Naciones Unidas.

Al inicio de la reunión en Moscú, De Mistura ya insistió en que no hay alternativa a las negociaciones de Ginebra y que "ha llegado la hora de avanzar en el proceso político".

Al mismo tiempo, reconoció que las consultas de Astaná, una iniciativa rusa que celebra hoy y mañana su octava ronda, "ayudó a reducir la escalada en Siria".

Precisamente, De Mistura asistirá mañana viernes a la segunda jornada de consultas en Astaná, donde presentará nuevas ideas para impulsar una transición política en Siria y espera que se logren avances en materia de liberación de prisioneros de guerra.

En cuanto a los planes rusos de convocar un congreso nacional de diálogo sirio en Sochi (mar Negro), aseguró que debe consultar dicha propuesta con el secretario general de la ONU, Antonio Guterrez.

Por su parte, Lavrov aseguró que es hora de que los países occidentales levanten las sanciones contra Siria con el fin de aliviar la situación humanitaria sobre el terreno.