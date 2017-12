Míchel: "Si puede ser, que el 2018 nos acompañe un pequeño ascenso"

Madrid, 21 dic (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo, pidió para el 2018 "salud, trabajo y energía", y "si puede ser, un pequeño ascenso que no vendría nada mal".

El Rayo Vallecano cerrará este año a domicilio frente al Lugo, cuarto clasificado con 33 puntos, uno más que el conjunto madrileño.

"Vamos a Lugo a ganar. No tenemos otra mentalidad que no sea salir a por los tres puntos. Luego en el terreno de juego ya demostraremos si podemos traernos uno o tres. Viendo la dificultad, es un equipo que está bien, que está haciendo las cosas bien y que está arriba del todo, pero pienso que también podemos hacer las cosas bien", recalcó.

"El Lugo es un equipo que no para, que ha remontado muchos partidos, porque el marcador no les hace dudar. Va siempre a piñón fijo. Hay que saber que son noventa minutos de máxima exigencia y aunque vayamos por delante en el marcador no se da por vencido. Sigue buscando portería contraria y obliga al rival a estar los noventa minutos concentrado", declaró.

Para el próximo año, Míchel expresó sus deseos a nivel personal y deportivo.

"Espero que el 2018 venga cargado de salud, trabajo, energía y si puede ser que nos acompañen con un pequeño ascenso que no vendría mal", dijo Míchel, que analizó lo que ha sido un 2017 de muchas emociones para él.

"Han sido diez meses muy intensos. No desconecté del todo en vacaciones. El día a día desgasta mucho. Estoy contento con lo que veo, con la dinámica de equipo y pienso que el modelo de juego está asentado y los futbolistas saben que tienen que hacer", confesó.

"Veo una evolución positiva en muchos jugadores. Los jóvenes están pidiendo paso y dan mucho en el grupo. En líneas generales hay un vestuario genial. Seguiremos buscando el objetivo de estar arriba. Hay mucho positivo y poco negativo", señaló.

"Sabemos a lo que jugamos cada domingo y eso se ve todas las semanas. El acierto o desacierto se puede perdonar, la actitud no, y no he visto falta de actitud en ningún momento por parte de mis jugadores", concluyó.