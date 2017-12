Las juntas electorales comunican que la jornada discurre con normalidad

Madrid, 21 dic (EFE).- Las juntas electorales de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida han comunicado a la Junta Electoral Central (JEC) que la jornada de elecciones autonómicas en Cataluña se celebra con normalidad y sin incidencias destacables, salvo alguna de carácter menor, en las primeras horas de votaciones.

En sendos comunicados remitidos a la JEC, que tiene su sede en el Congreso de los Diputados, los secretarios de las cuatro juntas provinciales catalanas han confirmado que la constitución de las mesas electorales se ha efectuado normalmente, según fuentes de la Junta Electoral Central.

Únicamente dejan constancia de algunos incidentes muy menores ocurridos en mesas de Girona, Tarragona y Lleida.

En Girona, en una mesa de Olot, la Junta Electoral de Zona ha acordado prorrogar en 40 minutos el horario de votación porque debido a una "incidencia" no especificada se tuvo que interrumpir la votación.

Además, en Avinyonet de Puigventós se ha acordado también prorrogar la jornada electoral y retrasar el cierre del colegio porque la apertura de la mesa se retrasó debido a la falta de bridas para precintar las urnas.

En Tarragona, los únicos problemas detectados han consistido en consultas telefónicas sobre la retirada de las papeletas de Diàleg Republicà, la candidatura impulsada por ERC en paralelo a su lista oficial como medida preventiva ante una hipotética ilegalización del partido y cuya retirada fue acordada por la JEC.

También informa la Junta Electoral Provincial de Tarragona de algunas quejas por "propaganda" en el perímetro de los colegios y de "algunas consultas sin mayor trascendencia" ya resueltas.

En Lleida también se han atendido consultas sobre las papeletas de Diàleg Republicà y la Junta Electoral Provincial ha concretado que si llegaran votos por correo para sus candidatos deberán computarse como votos en blanco.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona, que es la que tiene competencia sobre mayor número de votantes, ha explicado que hacia las once de la mañana las juntas de zona no habían informado de "ninguna incidencia reseñable que no hayan podido resolver".