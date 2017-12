Hugo Mallo sobre las pancartas en A Coruña: "Se equivocan"

Vigo, 21 dic (EFE).- El capitán del Celta de Vigo, Hugo Mallo, entiende que la afición del Deportivo quiera "motivar" a sus jugadores con las pancartas que a lo largo de la semana viene colgado en la grada de la ciudad deportiva de Abegondo, lo cual, a su juicio, puede estar motivado porque los celestes ganaron la pasada temporada los tres derbis -los dos de Liga y el amistoso del verano-.

Además, el lateral derecho considera que la frase reflejada en una de esas pancartas -"Unzué: Qué suerte, el sábado jugamos el derbi"- está totalmente "sacada de contexto", por eso salió en defensa de su entrenador, al mismo tiempo que criticó a Luisinho por decir en una entrevista que "es normal que el Celta se sienta un poco importante por venir a Riazor".

"Con todo eso, al final ellos le dan más importancia que nosotros. Creo que se equivocan. Escuché las palabras de Unzué y las pancartas están totalmente fuera de contexto. Por eso, en ese sentido apoyo a nuestro entrenador porque está claro, tanto para ellos como para nosotros, que siendo el último partido antes de las vacaciones esta semana podría ser un poco más dura", apuntó.

"Con el derbi es mucho más fácil trabajar esta jornada -continuó-. Nuestro entrenador iba por ahí. Luisinho y la afición intentan motivar al equipo. El año pasado hubo tres derbis y los ganamos nosotros, por eso de alguna manera la afición intentará estimular a su equipo".

En su comparecencia ante los periodistas, Mallo señaló que en un derbi "no hay favorito" pese a que el Celta aventaja en tres puntos a su eterno rival: "Jugamos en su estadio y un equipo jugando como local siempre es más fuerte. Puede pasar cualquier cosa. Un detalle o cualquier jugada pueden decantar el partido".

Confesó que no ha visto "mucho" al equipo coruñés este curso, pero sí lo suficiente para saber que de medio campo hacia adelante tiene futbolistas "muy buenos" y "rápidos" que pueden desequilibrar un choque en cualquier momento.

"Está jugando Adrián que es un jugador diferencial para ellos. También está Lucas Pérez, que ya lo conocemos. Me gusta mucho Fede Cartabia, pero está lesionado y no sé si jugará Carles Gil o Bakkali. Tenemos que estar atentos para no pasarlo mal", comentó el defensa, a quien le gustaría ver un Celta fiel a su estilo: "Intentando jugar desde atrás, creando peligro y haciendo jugadas por las bandas".

Entiende el canterano del Celta que la presión no les afectará porque cuentan con jugadores con "experiencia" en este tipo de partidos, además de que la tensión en los clásicos gallegos ha ido a menos.

"Esta pasión de la que habla el entrenador la tenemos desde pequeños y siempre nos ha gustado jugar los derbis. Es cierto que para los de casa puede haber un poco más de excitación. Iago Aspas está cansado de jugarlos. Tanto él como yo hemos cometido errores y los hemos corregido. Se ha visto a personas totalmente diferentes dentro del campo y eso es un mérito nuestro", indicó.

"Pero hoy en día la gente, tanto dentro como fuera, está mucho más tranquila. También el viaje es mucho más tranquilo. Antes podía haber piedras y ahora es muy raro que pase algo. Ya no es el clima que había antes", sentenció el capitán celeste, quien recordó que los últimos arbitrajes en el estadio deportivista han sido "buenos".