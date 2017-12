Madrid, 21 dic (EFE).- Un Arsenal-Liverpool que augura goles, el gran clásico español que vuelve a enfrentar a Ronaldo contra Messi, dos duelos en la zona alta en Italia y el Celtic-Aberdeen que puede reabrir la lucha en Escocia conforman los cinco encuentros imprescindibles del fin de semana (horas CET).

Viernes:

--------

ARSENAL-LIVERPOOL: EL LEJANO RECUERDO DE "FEVER PITCH"

(19.45 hora local/20.45 CET)

Cada enfrentamiento entre el Arsenal y el Liverpool ofrece la expectativa de emociones fuertes, irremediablemente marcados por el desenlace de aquella Liga de 1989 que, en Anfield, se llevó el Arsenal con un gol en el último minuto y que Nick Hornby transformó en literatura (Fever pitch).

Puede que Arsenal y Liverpool hayan perdido parte de su mística, porque su juego ya no tiene tanta influencia en el fútbol inglés y, además, hace tiempo que no ganan la Premier, pero sea por la tradición o por el carisma que transmiten sus dos entrenadores Arsene Wenger y Jürgen Klopp, el duelo sigue despertando pasiones.

Y Asegura goles y revanchas: En 2014, el Liverpool venció 5-1 y el Arsenal se vengó un año después (4-1). Ahora, el Liverpool ya le endosó un 4-0, en agosto. Turno del Arsenal, que reservó a Alexis en la Copa de la Liga para este choque, y no puede fallar, si no quiere que se le escape la cuarta plaza que ocupa su rival, con un punto más.

Sábado:

-------

REAL MADRID-BARCELONA: EL CLÁSICO, UNA FINAL BLANCA

(13.00 horas)

Llega el gran clásico español, en horario matinal, en fecha navideña y convertido en una final...para el Real Madrid.

Alejado a once puntos del Barcelona, aunque con un partido menos, al equipo de Zinedine Zidane no le vale más que la victoria para no despedir su exitoso 2017 con la certeza de que la Liga es una quimera.

Pero no es sólo eso. Como cada choque entre Madrid y Barcelona, Messi y Cristiano centran la atención, pero en esta ocasión el duelo llega después de que el portugués se haya autoproclamado "el mejor jugador de la historia".

NÁPOLES-SAMPDORIA: PARTIDO TRAMPA PARA EL LÍDER

(15.00 horas)

Tras recuperar el liderato de la Serie A, el Nápoles afronta un partido trampa.

Llega el Sampdoria a San Paolo después de un mes aciago, con tres derrotas y un empate. Justo cuando empezaba a reclamar la condición de equipo revelación, tras derrotar al Juventus, la "Samp" abrió una crisis que le ha llevado al sexto puesto.

Pero nadie duda de que resurgirá de la mano de Marco Giampaolo, un técnico al que se vincula como posible sucesor de Maurizio Sarri en el banquillo napolitano, porque ya se encuentran similitudes entre ambos conjuntos. Maestro contra alumno, el duelo puede poner en apuros al líder.

CELTIC-ABERDEEN: ¿PUEDE HABER LIGA EN ESCOCIA?

(15.00 hora local/16.00 CET)

El Celtic, que ganó invicto la Liga escocesa 2016-17, perdió su primer partido después de 69 encuentros la pasada semana, 4-0 ante el Hearts. Aquella inesperada goleada y la inminente visita del Aberdeen, el segundo clasificado, han despertado las primeras dudas en el conjunto de Brendan Rodgers.

Pese a contar con un colchón de cinco puntos, los "hoops" no encajarían bien un nuevo revés. Y, además, está el Aberdeen. El único equipo que en más de tres decenios encontró la forma de romper la hegemonía del Old Firm (Celtic-Rangers) -con un joven Alex Ferguson en el banquillo- vuelve a soñar con repetir la hazaña.

JUVENTUS-ROMA: EL ROMA EXAMINA LA RECUPERACIÓN DE DYBALA

(20.45 horas)

Dybala está de vuelta. Un gol y una asistencia contra el Génova en la Copa de Italia (2-0) han devuelto a "La Joya" a los titulares por su juego, por primera vez en un mes. El bajón de juego del argentino, que le llevó hasta al banquillo, por sus problemas personales ("debe reconciliar la persona con el personaje", llegó a decir el director deportivo Giuseppe Marotta), sembró las alarmas hasta el miércoles.

Ahora, llega el Roma, otro candidato al título, que pese a ser cuarto (a cuatro puntos del Nápoles y tres del Juventus) y no contar con el estado de forma que le llevó a eliminar a Atlético y Chelsea de la Liga de Campeones, ha sabido rentabilizar sus goles para no perder la estela del título.