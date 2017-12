Anquela: "Dejarse llevar por la euforia es empezar a equivocarse"

Oviedo, 21 dic (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, ha señalado que en su entorno "nadie" se muestra "eufórico" pese a los buenos resultados -cuatro victorias consecutivas-, y ha dicho que dejarse llevar por la euforia es "empezar a equivocarse", por lo que sólo piensa en derrotar a la Cultural Leonesa antes de que termine el año y "mantener la línea" de trabajo.

"No sé qué vendrá después, yo sé lo que tenemos pasado mañana, nada más. Será un partido dificilísimo y pensar que se puede ganar sólo con el nombre es imposible. Nosotros no ganamos a nadie si no estamos a nuestro máximo nivel, y aún así a veces es difícil hasta empatar", ha comentado el jienense.

Para Anquela es importante que el equipo lleve la "misma línea" que hasta ahora y que los suyos se salgan "lo menos posible" de esa dinámica de trabajo, por lo que tampoco quiere hacer balances con motivo del parón y aboga por dejarlos para final de temporada.

"Esta categoría es así, llevamos medio año aquí y hemos estado, lo hemos hecho con nuestros altibajos e historias, como todos los equipos. Pero hay que ganar el partido que viene y los balances dejarlos para cuando acabe la temporada, que queda una parte entera", ha matizado el técnico.

El entrenador carbayón ha reconocido que cuando se gana uno está "más contento", pero que el trabajo te mantiene "en tensión" y no deja lugar para la "tranquilidad" porque el próximo sábado visita el Tartiere un equipo con cosas en común con el Real Oviedo.

"Espero un rival muy difícil que si analizas bien lleva perdidos los mismos partidos que nosotros. Es un buen equipo de fútbol, que hace las cosas bien, y claro que quiere tener mucho el balón, pero nosotros también. Es muy fácil, hasta que no acabe el partido no sabremos nada, será competido y reñido desde su inicio", ha analizado el técnico.

El choque estará condicionado por el estado del terreno de juego, afectado por las lluvias la última jornada ante Osasuna, pero eso no supondrá una excusa para Anquela, quien ha advertido ya que hay que "adaptarse" y que nunca buscará eximentes para un mal resultado en el campo o circunstancias "ajenas".

El técnico azul ha reconocido que "tocará lo menos posible" lo que funciona, aunque la sanción de Yebohá le obligará a hacer "composiciones" si finalmente Aarón no llega al partido, aunque el propio Anquela ha adelantado que tiene posibilidades y que mañana decidirán, algo que no ocurre con Viti, descartado por lesión.

El jienense ha sido tajante también respecto al mercado invernal, y ha insistido en que no quiere plantillas grandes, por lo que si viene alguien tendrá que "salir gente", razón por la cual ha explicado que si él fuera un jugador joven y sin minutos, buscaría salida en lugar de "aferrarse el resto del año a seguir en Oviedo sin jugar".

Los azules, que han trabajado a puerta cerrada en sesión matutina, harán lo propio mañana en la última sesión de trabajo prevista -a puerta abierta- y será al finalizar la misma cuando el cuerpo técnico publique la convocatoria definitiva para recibir a la Cultural y Deportiva Leonesa (sábado, 18.00 horas).