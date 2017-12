Albiol dice que participación electoral es alta porque hay "urnas de verdad"

Badalona , 21 dic .- El candidato del PPC a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha dicho que la participación en las elecciones catalanas de hoy está siendo muy alta "porque ahora sí que son unas elecciones con urnas de verdad, con papeletas ciertas y con todas las garantías".

Tras haber votado en la escuela Lola Anglada de Badalona (Barcelona), Albiol ha respondido con un "depende" a la pregunta de si el Gobierno aceptará un resultado favorable al independentismo y, en tono irónico y en alusión implícita al referéndum del 1-O, ha añadido que solo "si las elecciones se celebran con normalidad y los ciudadanos solo votan una vez y no dos o tres como le gusta a los independentistas".

Antes de introducir su papeleta en la urna, Albiol ha mostrado públicamente su voto por el PPC y ha destacado que "no hay voto más útil en estas elecciones que el voto al PP porque puede permitir que los partidos constitucionalistas" sean una "alternativa de gobierno".

El cabeza de lista de los populares ha señalado que son unas elecciones normales a pesar que haya candidatos de Junts per Catalunya y ERC que se encuentran en prisión o en el extranjero, pues "los que están en prisión y en el extranjero se lo han buscado ellos y no es que no se les advirtió".

Albiol ha pedido "llenar las urnas de votos democráticos en favor de la libertad y de la normalidad en Cataluña".

"Cuantas más papeletas en favor del cambio, de garantizar un cambio en Cataluña y pasar esta etapa que ha sido muy triste para el conjunto de catalanes, pues mucho mejor", ha asegurado Albiol.