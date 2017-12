Alaiz, un Don Quijote que hace a Congreso revisar seguros tras su tetraplejia

Madrid, 21 dic (EFE).- "Yo estaba en la UCI cuando a mi familia le dijeron que la indemnización eran 12.000 euros y 6.000 por fallecimiento. Los dejaron en un shock horrible. Cuando te pasa un siniestro así descubres que la cobertura es mínima y que para una tetraplejia haya solo eso es impresionante que no se haya modificado".

Son palabras de Alberto Alaiz en una entrevista con la Agencia EFE después de impulsar la presentación de una proposición no de ley del grupo socialista en el Congreso, para instar al Gobierno a adaptar las cuantías de indemnización del seguro obligatorio deportivo, dos años después de sufrir una lesión medular en un partido de la cuarta división de rugby de Madrid.

Licenciado en ADE y máster MBA, Alaiz (41 años) tuvo que dejar su trabajo como consultor de empresas para centrarse "intensivamente" en su rehabilitación después de la lesión, que le impide tirarse "al suelo para jugar" con sus dos hijos "como antes", aunque le ha hecho volcarse en una lucha para evitar que otras personas sufran como él.

- Pregunta (P): ¿Qué significa que el Congreso vaya a abordar situaciones como la suya?

- Respuesta (R): Es algo que verdaderamente me motiva. Cuando has tenido una lesión como ésta y te enteras de cómo es la legislación actual te sorprende, porque piensas que al estar federado tienes un sustento jurídico detrás, pero la situación real es bastante triste. Es impresionante que no se haya modificado que para una tetraplejia haya solo 12.000 euros. Pero estoy bastante contento con una iniciativa así para que si haces deporte también estés seguro.

- P: ¿Hay falta de información sobre la cobertura de los seguros?

- R: La legislación actual obliga a que todo deportista tenga un seguro y conozca la cobertura que están recibiendo, sin embargo las federaciones, los clubes no te dan la información a la que están obligados. Yo pagaba 135? por el seguro deportivo para jugar al rugby, similar a un seguro de moto por lo que entiendes que la cobertura es similar, pero cuando te pasa un siniestro de este tipo descubres todo lo contrario, que es mínima.

Cuando estaba en la UCI a mi familia le dijeron que la indemnización eran 12.000?, además me hicieron un finiquito súper rápido, y 6.000 por fallecimiento. Los dejaron en shock horrible. Todo eso se oculta. Por ejemplo la silla de ruedas que necesito no está incluida porque la tetraplejia no tiene curación y según el real decreto la ayuda es solo para la curación.

- P: ¿Cómo decidió que tenía que hacer algo para cambiar las cosas?

R: Cuando ves que algo falla, investigas la ley y ves que tiene una llamamiento de actualización de las cuantías del seguro del año 96 y que no se ha hecho, dices: 'no me puedo quedar cruzado de brazos'. Yo tengo hijos y quiero que hagan deporte, pero al estar federado estás sujeto a este seguro. Si no estás sujeto a otra legislación y posiblemente con cobertura muy superior. En otros países las coberturas son dignas. En Francia, aunque pueda ser un caso extremo, pagan 120? de seguro pero llega a cubrir hasta 4 millones, y en otros países del entorno, Inglaterra, Irlanda, Alemania, tienen coberturas dignas, entre 645.000 y 850.000. Cuando ves esto dices: 'no puedo seguir así'".

- P: ¿Quienes le animaron más para llegar hasta el Congreso?

- R: Al final es la familia porque es la que está sufriendo el día a día. Y cuando además del drama familiar es un drama económico dices esto es una injusticia.

- P: ¿Ha tenido respaldo de las federaciones o de instituciones?

- R: Los primeros meses se interesaron por mi situación e intentaron animarme. Recibí tweets de Mariano Rajoy, una carta de Cristina Cifuentes, pero después pasas a un olvido y en el momento en el que empecé a informar al CSD, a las federaciones y a la Comunidad básicamente me miraban como si yo fuese un Don Quijote frente a molinos, pero nadie movía nada. Es un apoyo de foto, para parar el golpe, pero no tiene recorrido.

- P: ¿Le ha decepcionado?

- R: En parte no me sorprende porque en el deporte solo se mira a los deportistas de alto nivel, profesionales o semiprofesionales, pero de los 3 millones y medio aficionados, que son los que están básicamente sufragando a las federaciones y dando importancia al CSD, esos no importan a nadie.

- P: ¿Ha tenido contacto con otras personas en caso similares?

- R: Tenemos un par de casos, un lesionado de judo y otro de rugby en el año 93. Me gustaría hacer un llamamiento para que contacten conmigo para mover esta iniciativa que puede ser importante. La legislación actual es obsoleta y ahora existe un llamamiento a actualizar todo el tema de coberturas y riesgos del seguro. El deporte es bueno, es salud, pero tiene riesgos y no se puede obligar a la gente a que se federe y ocultar que puede tener una lesión y quedarse atado a una silla de ruedas de por vida. No podemos dejar que esto pase.