Dos Hermanas reparte 320.000 euros en su temporada de otoño

Madrid, 8 nov (EFE).- El hipódromo sevillano de Dos Hermanas reabre este jueves sus puertas, a las 16 horas, con la primera de sus ocho jornadas de la campaña de otoño, que se desarrollará entre los jueves de noviembre y los domingos de diciembre.

En total se disputarán 40 carreras, que repartirán un total de 320.200 euros en premios para los caballos que terminen en los cinco primeros puestos. Todas las reuniones serán válidas para las apuestas nacionales Quíntuple Plus y Lototurf.

Una cita de 1.300 metros sobre la pista de arena es el reclamo de la carrera inaugural, con cinco ejemplares de 2 años nacionales. "Miss Galaxia", yegua que será montado por el venezolano Efraín Arguinzones, es la gran favorita de acuerdo a sus primeras actuaciones, aunque cabe esperar mejora del negro "Born to Fly", con pedigrí para progresar pronto. Lucierán las mantillas 4 y 1 respectivamente.

A continuación se disputará un reclamar de 2.100 metros, donde destacan por valor "Hispánico" (número 4) y "Lateran Accord" (5). La sorpresa puede venir de la mano de "Flanigann" (8).

Completan el programa de este primer día tres hándicaps de 1.500 metros, con pronósticos inciertos. Para la tercera gustan "Becqua Owezinda" (2), "My Lady Marie" (3) y "Peruvian Queen" (7); para la cuarta, la Lototurf, "Oregón" (1), "Atreus" (2), "Wedge" (4) y "Quito" (8); y para la de cierre, "Talentum" (2) y "The Last One" (4).

Los favoritos para el boleto de la Quíntuple Plus son por tanto:

1ª Carrera: 1 - 4

2ª Carrera: 4 - 5

3ª Carrera: 2 - 3 - 7

4ª Carrera: 1 - 2 - 4 - 8

5ª Carrera: 2 - 4

5ª C. (2º): 2 - 4.