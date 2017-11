Madrid, 8 nov (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido hoy sobre cuatro chiringuitos financieros, entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión, de Reino Unido y Holanda.

El supervisor español se hace eco del aviso de su homólogo en Reino Unido (FCA) sobre los clones Amergeris Wealth Management Group, Get My Loans y Six Swiss Exchange.