Charlyn: "Es más importante ser un ejemplo y líder que marcar goles"

Valencia, 8 nov (EFE).- La delantera mexicana del Levante, Charlyn Corral, aseguró hoy que se siente "plena y feliz" al ser la máxima realizadora de la Liga Iberdrola con nueve goles, pero que para ella es más importante ser "ejemplo y líder" para sus compañeras de equipo porque su verdadero reto deportivo es "dejar huella" donde juega.

"Me encuentro muy feliz y plena, pero para mí más que marcar goles más importante es ser el ejemplo para mis compañeros y líder con mi esfuerzo. Quien me conoce sabe que en cada entrenamiento yo me entrego, quiero meter goles como cualquier delantero pero lo que me llena es dejarme todo dentro del campo", dijo Charlyn en una entrevista a la Agencia EFE.

"Me gusta donde esté dejar huella e impactar a mis compañeras. Me considero muy sociable y a quien me conoce no le defraudo porque siempre soy yo. Soy muy humilde y me gusta siempre trabajar mas que las demás", agregó la mejicana.

Charlyn reconoció que será difícil acabar la temporada como máxima goleadora de la competición pero advirtió de que "no voy a doblar las manos" y que buscará "hasta el final" el que sería el primer trofeo como mejor anotadora en su tercera temporada en España.

"Yo no voy a doblar las manos y por más que se acerquen otras jugadores porque son muy buenas voy a seguir trabajando. Estoy segura de lo mío y no voy a darme por perdida, voy a luchar hasta el final porque está claro que los goles ayudan al equipo. Es una temporada larga y será muy duro", declaró.

"La verdad es que desde vine al Levante siempre he soñado con ganar el título de Liga o de Copa. En mis dos años anteriores no ha podido ser y pienso que fuera de los logros individuales sabe mucho mejor el colectivo", insistió.

La delantera reflexionó sobre el momento actual del Levante, que después de tres victorias de forma consecutiva se ha colocado tercera en la clasificación, y afirmó que no deben ponerse techo alguno porque son capaces de "competir con quien sea".

"No podemos conformarnos, creo que tenemos que ir más adelante. El Levante siempre ha sido un equipo peleón y tenemos todo para competir con quien sea. Hay que ir paso a paso, no hay que pensar de más sino partido a partido y si seguimos así le podemos competir a cualquiera", comentó.

Además, Charlyn también explicó el cambio del equipo tras un inicio irregular de temporada y argumentó que la clave ha sido empezar a confiar en ellas mismas. "Ahora nos encontramos más seguras, había dudas al principio y ahora estamos seguras de ganar a quien sea y competir a quien sea", indicó.

"Necesitábamos tiempo, hubo muchos fichajes y jugadores nuevas. A lo mejor no acabábamos de creer en nosotros mismas y el entrenador nos dijo que tuviéramos paciencia y eso hemos hecho, ahora hemos mejorado", finalizó.