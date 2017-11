Vidorreta: Ante CSKA hay que mejorar detalles para llegar al final con opción

Valencia, 7 nov (EFE).- Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, aseguró que para llegar al final con opciones de ganar el partido de Euroliga del próximo jueves, en la pista del CSKA de Moscú, deben mejorar detalles en los que no estuvieron bien en la pista del Fenerbahce la semana pasada.

"Lo afrontamos con mucha ilusión, somos conscientes de que en Estambul pudimos hacer las cosas mejor para ganar y aunque no las hicimos del todo mal, no fueron lo suficientemente bien como para tener una opción para ganar y el objetivo es mejorar en esos aspectos en los que no estuvimos tan bien para poder tener esa opción en Moscú", explicó en rueda de prensa.

"Nos faltaron pequeños detalles para llegar al último minuto con opción de ganar que es el objetivo", insistió el técnico vasco, quien destacó que la gran capacidad anotadora del CSKA. "Parte de una defensa agresiva y contra nosotros, siguiendo el ejemplo del Fenerbahce, también intentarán utilizar".

"Tienen muchísimo talento individual y hay dos jugadores, Nando de Colo y Will Clyburn, que están en estado de gracia actualmente y a los que hay que prestar mucha atención pero sin olvidarnos del 'Chacho' Rodríguez o de Kyle Hines", señaló.

"Es un equipo muy completo, que siempre ha estado en la 'Final Four' en las últimas temporadas. Hay muchos focos a los que prestar atención pero especialmente De Colo y Clyburn y yo no me puedo olvidar del Chacho, porque siempre he tenido muy buena relación y buen trato con él", explicó.

Vidorreta señaló que los problemas físicos de Guillem Vives y de Sam Van Rossom podrían obligarle a cambiar la rotación exterior y eso también puede dejar espacio a Damjan Rudez, el último fichaje, en la rotación interior.

"Su mentalidad es muy buena, es muy positivo y está cogiendo las cosas con rapidez. Nuestras normas defensivas son un poco complejas y en Turquía se vio que en algunos detalles le costaba y ante la dificultad con San Pablo no podíamos conceder más errores", señaló respecto a la falta de minutos del croata.

"Mi idea es que es un jugador que abre mucho el campo y que necesitamos buenos físicos para jugar contra el CSKA", deslizó.

Vidorreta no quiso pronunciarse sobre las polémicas 'ventanas' para los partidos de las selecciones a final de este mes, que ha llevado a varios equipos nacionales a convocar a sus jugadores para una fecha en la que el equipo debe afrontar un encuentro de la Euroliga ante el Brose Basket.

"No tengo ninguna opinión. Me debo al Valencia, soy el entrenador del equipo y lo que me tengo que dedicar es a entrenar. No tengo ninguna opinión que dar que merezca la pena ser escuchada", concluyó.