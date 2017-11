Vicepresidente de Cámara venezolana dice a Maduro que no será un "rehén más"

Caracas, 7 nov (EFE).- El primer vicepresidente del Parlamento venezolano, el opositor Freddy Guevara, dijo al jefe de Estado, Nicolás Maduro, que no será un "rehén más" de su Gobierno, después de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) autorizara al Supremo a abrir un juicio en su contra.

"Señor Nicolás Maduro lamentablemente para usted le digo que hemos tomado la decisión de no ofrecerle y no regalarle un rehén más que usted pueda usar para su tráfico humano de esperanza. No caeremos más en ese juego y no le daremos más herramientas para que usted atente contra los demócratas", dijo Guevara en un vídeo difundido hoy.

El pasado viernes, el Tribunal Supremo de Venezuela pidió levantarle la inmunidad parlamentaria a Guevara y declaró que debe ser juzgado por instigación pública y otros delitos, por lo que la Embajada de Chile lo ha acogido al temer por su seguridad.

El vídeo, que ha sido difundo por redes sociales y por el equipo de Guevara, fue grabado en días anteriores, según señala el opositor en su declaración, pues "era previsible" que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la ANC actuarían en su contra.

"Desde finales del año pasado Nicolás Maduro me ha amenazado de cárcel en los medios de comunicación, la última vez fue el 15 de octubre y, a pesar de eso, yo seguí luchando y seguí hacia adelante", dijo Guevara, que se defendió de las acusaciones de la Fiscalía y el TSJ.

Según indicó, está siendo acusado de unos delitos que no cometió, pero por unos hechos que reconoce.

"Yo sí llamé a la protesta, yo sí llamé a la calle y creo en la desobediencia civil, la convoqué y la volveré a convocar y jamás van a poder hacer creer ni a mí ni a los que estuvimos en la calle ni a la comunidad internacional que nosotros somos los culpables de que ustedes (Gobierno) asesinos sean los que nos maten", agregó.

Guevara está acusado de los "delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir" por la Fiscalía, que le relaciona con su papel en las protestas antigubernamentales que se desarrollaron entre abril y julio de este año, en las que fallecieron al menos 120 personas.

Sin embargo, insistió en su vídeo en que la población venezolana tiene claro "quiénes son los asesinos" y los responsables de la "represión" en las protestas.

El Parlamento, de mayoría opositora, ha respaldado a Guevara y sostiene que la medida del Supremo es "absolutamente política" y "arbitraria" y que busca "seguir debilitando" al legislativo.