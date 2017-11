Sastre asegura que jugar contra CSKA "es un sueño" y dice que irán "a ganar"

Valencia, 7 nov (EFE).- Joan Sastre, escolta del Valencia Basket, señaló que jugar este jueves en la Euroliga contra uno de los grandes equipos de Europa como es el CSKA de Moscú es una gran ilusión, pero subrayó que son un equipo ambicioso y que viajan a Rusia con la intención de ganar.

"Siempre jugar contra el CSKA, que es uno de los mejores equipos de Europa, es un sueño y estamos deseando que llegue el jueves para poder medirnos a ellos", reconoció en declaraciones ante los medios.

Pero aunque recordó que "es muy difícil ganar fuera en la Euroliga, y aún más en la cancha de uno de los favoritos", considera que el Valencia Basket es "ambicioso" y sus jugadores tienen "mucha ilusión por hacerlo bien".

Si todo va bien, el jugador balear volverá a competir en este encuentro después de tres semanas de baja tras sufrir una microrrotura en el psoas izquierdo.

"Estoy bien, llevo unos días entrenándome por mi cuenta, aún no he hecho entrenamiento con contacto pero esta tarde empezaré a ver cómo me encuentro y si las sensaciones son buenas estaré para ayudar al equipo en Moscú", apuntó.

Sastre señaló que estos días en los que no ha podido jugar ha visto al equipo "muy bien" y subrayó el valor que para él tuvo pelear en la cancha del Fenerbahce en la pasada jornada de la Euroliga pese a la derrota final.

"Competimos hasta el final con el campeón de Europa y poco más se le puede pedir al equipo", explicó respecto al partido en Estambul.