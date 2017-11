Partidos políticos acusan a Fernández Ordoñez de no responder ante la crisis

Madrid, 7 nov (EFE).- La mayoría de los partidos políticos del Congreso han acusado al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez de no responder ante la crisis financiera con responsabilidad y ha criticado que no aprobara expedientes sancionadores a los bancos o no adoptara medidas preventivas.

El portavoz parlamentario de Economía del PSOE, Pedro Saura, ha interpelado al exgobernador sobre si le parecieron suficientes las provisiones anticíclicas que exigió el Banco de España a la banca.

No obstante, Saura ha defendido que el origen de la crisis económica tuvo lugar durante los años del boom inmobiliario, desde mediados de los años 90 hasta finales de 2000, "cuando se alentó la burbuja desde los gobiernos de la derecha y se miraba para otro lado".

Desde el grupo parlamentario del PP el diputado Ramón Aguirre ha instado al exgobernador a que argumente porqué cree que se cometieron errores en la gestión de la crisis bancaria en 2011 y en 2012 y le ha preguntado si Bankia incumplió las recomendaciones del Banco de España y si fue así, en qué casos.

También le ha interpelado sobre posibles presiones políticas del expresidente Zapatero o de la exministra de Economía Elena Salgado para realizar determinas instrucciones sobre las entidades de crédito.

Desde Unidos Podemos el diputado Rafael Mayoral ha criticado que Fernández Ordoñez abogara por un abaratamiento del despido cuando las obligaciones crediticias "eran mayores", y le ha preguntado por qué no valoró un plan de rescate al ciudadano.

Mayoral ha lamentado que Fernández Ordoñez no propiciara desde el Banco de España expedientes sancionadores para los bancos que utilizaban cláusulas abusivas en sus hipotecas.

El portavoz de Fiscalidad de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha criticado duramente que el exgobernador no hiciera una supervisión "mucho más responsable" durante su mandato y agravara la crisis con la autorización de que los créditos deteriorados de los bancos se cargasen a reservas y no en la cuenta de pérdidas y ganancias.

"Usted convenció a señor Zapatero para que dijera que España tenía el sistema más sólido", le ha recriminado.

También la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha lamentado que el Banco de España haya perdido "prestigio" ante la gestión que hizo de la crisis y le ha advertido de que la entidad podría haber aumentado sus competencias.

Jordi Salvador, de ERC, ha querido conocer porqué "ignoró" la alerta de los inspectores del Banco de España sobre el riesgo acumulado en la banca y también ha criticado las recomendaciones del exgobernador de bajar las indemnizaciones por despido al tiempo que le ha preguntado "si es socialista socializar las pérdidas y no las ganancias".