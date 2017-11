Márquez: "Habrá presión pero la ha habido durante toda la mitad de temporada"

Madrid, 7 nov (EFE).- El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) que buscará su sexto título mundial este fin de semana en Valencia asegura que sentirá "algo de presión" con "tanto en juego" pero que la ha tenido "durante toda la segunda mitad de temporada", resaltó.

"El hecho de que hayamos sido capaces de gestionar algunas situaciones complicadas, como fue el caso en Malasia, me da una sensación positiva", explicó Márquez en un comunicado facilitado por su equipo.

El catalán, que pisará la última cita de la temporada con 21 puntos de ventaja, llega "sin un exceso de confianza" ya que "no será fácil".

"Estoy contento porque Valencia me gusta. El sentido del circuito es antihorario y normalmente se adapta a mi estilo. Por supuesto, también está bien poder gestionar la ventaja de puntos, pero no pensaremos mucho en estas cosas", apuntó el líder de MotoGP.

Márquez ha conseguido en Cheste dos de sus cinco títulos, el de 125 cc en 2010 y el primero de la categoría reina en 2013.

"Mantendremos la misma mentalidad y el mismo método de trabajo que nos ha traído hasta donde estamos y daremos el cien por cien, porque será importante ser rápidos desde el primer entrenamiento", señaló.

El vigente campeón de MotoGP logrará matemáticamente el título si termina entre los once primeros y suma al menos cinco puntos o si el italiano Andrea Dovizioso, su inmediato perseguidor en la general, no gana la carrera.

Por su parte, su compañero de equipo, Dani Pedrosa regresa a una pista en la que ha sumado seis triunfos (2007, 2009 y 2012 en MotoGP, y 2004 y 2005 en 250cc) y cinco podios.

"El de Valencia es un circuito que me gusta mucho, he ido bien en el pasado y he logrado buenos resultados, así que espero que la moto trabaje bien y podamos hacer una buena carrera", manifestó Pedrosa.

"Venimos con una mentalidad positiva y con ganas de intentar terminar la temporada con un buen resultado. Dimos un paso adelante en la configuración de nuestra moto en Malasia y eso nos da confianza para el fin de semana", finalizó el piloto de 32 años nacido en Sabadell.