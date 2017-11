Louvre Abu Dabi, el museo que quiere esculpir el futuro cultural de O. Medio

Abu Dabi, 7 nov (EFE).- Bajo los claro oscuros de la espectacular cúpula flotante que envuelve el Louvre de Abu Dabi, se celebró hoy la presentación oficial de este museo, nacido entre el mar y el desierto, con el objetivo de esculpir el futuro cultural de Oriente Medio y situar Emiratos en el mapa museístico internacional.

A cuatro días de la apertura al público, el presidente de la Autoridad de Turismo y Cultura de Abu Dabi, Mohamed al Mubarak, desveló ante cientos de periodistas, las obras de arte que podrán contemplarse en el nuevo museo, de 6.400 metros cuadrados.

En un recorrido por la historia del arte y en una apuesta por mostrar las influencias artísticas entre las distintas culturas en todas la eras, el Louvre de las Mil y Una Noches presentará una colección de 600 obras de arte, la mitad de su propiedad y el resto cedidas por 13 grandes museos de Francia.

Entre los tesoros, una estatua del rey egipcio Ramsés II (1279-1213 a. c.), la "Cabeza de Buda" (534-550 d. c.), páginas del "Corán Azul" (880 d. c), un autorretrato de Vincent Van Gogh" (1887 d. c) o la fuente de luz "Al Weiwei" (2016).

"Hace muchos años que pensamos en construir un museo universal entre Emiratos Árabes Unidos y Francia, y hoy es un gran día; diez años después de que empezáramos el proyecto, lo estamos presentando", señaló Al Mubarak.

El Louvre, erigido en la isla de Sadiyat, en el Distrito Cultural, donde está prevista la construcción de un Guggenheim y un museo nacional, es para Al Mubarak "mucho más que un museo, es un lugar de encuentro y conectividad global que hará del mundo y de las próximas generaciones algo mejor".

Diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel, su estructura se inspira en la tradición y la cultura combinando el color blanco, las formas geométricas y la estrechez de las calles de los zocos, bajo la sombra de un oasis de palmeras, que pretende reproducir la cúpula de 180 metros y 7.500 toneladas, bajo la que se extienden la mayoría de las galerías.

La cúpula crea una "sensación de felicidad y protección", señaló Nouvel.

"Cuando me detengo bajo la gran cúpula del Louvre me hace sentir como si estuviera en Al Ain" -ciudad-oasis donde vivían las tribus beduinas antes del descubrimiento del petróleo-, apuntó Mubarak.

Nouvel, que también estuvo presente durante la puesta de largo del museo, dijo que su objetivo fue siempre tener presente la cultura y la tradición local: "soy un arquitecto contextual y no podía crear algo en donde no estuvieran presentes las raíces árabes".

El Louvre de Abu Dabi, que comenzó a forjarse en el año 2008, ofrecerá a los visitantes una nueva perspectiva de la historia del arte en un mundo globalizado y "será el primer museo de su tipo en toda la región", destacó Nouvel.

A través de sus espaciosas galerías, que se recorren como si fuera un barrio anclado en mitad del mar, los visitantes pueden realizar un viaje cronológico desde la prehistoria hasta la actualidad en 12 capítulos que incluyen el nacimiento de los primeros pueblos, las religiones universales, la cosmografía, el arte de las cortes reales y el mundo moderno.

El presidente del Louvre en París, Jean-Luc Martínez, señaló por su parte que la sede abierta en Emiratos Árabes Unidos "es un lugar emiratí que se ha creado bajo la visión de los líderes de Abu Dabi y donde Francia ha apoyado con sus conocimientos y cualificación".

"Lo que está pasando hoy aquí es algo impresionante, nunca antes dos países se habían unido para construir un museo de este tipo", agregó.

El Louvre ha sido desarrollado por la constructora española Sanjosé junto con las empresas Arabtec y Oger Abu Dhabi LLC, que lograron el contrato de la obra en enero de 2013 por un importe superior a los 660 millones de dólares. EFE