Leti Romero: "España está acostumbrada a las medallas y puede ser peligroso"

Las Palmas de Gran Canaria, 7 nov (EFE).- La base grancanaria Leticia Romero, que milita en el USK Praga, ha disfrutado de un corto descanso en su tierra antes de incorporarse a la selección española, combinado del que dice que "está acostumbrado a lograr medallas y eso puede ser peligroso".

'Leti' Romero, de 22 años y natural de Agüimes, subcampeona olímpica en Río 2016, fue elegida el pasado verano en el número 16 del 'draft' de la Liga Profesional Americana por Connecticut Sun, tras jugar en las universidades de Kansas y Florida, aunque pospuso su debut en esa competición para disputar el Campeonato de Europa de selecciones que ganó España.

"Cuando termine mi contrato en Praga, en abril del próximo año, volveré a Estados Unidos para debutar allí como profesional. Para mí es más importante ahora estar en la dinámica de la selección española, porque además soy de las jugadoras jóvenes del equipo", ha dicho a Efe.

Leticia está en el grupo de doce jugadoras elegidas por el técnico nacional, Lucas Mondelo, para disputar dos partidos clasificatorios para el Europeo' 2019 ante Bulgaria y Holanda, en un conjunto en el que también se encuentran Astou Ndour y Leonor Rodríguez, formadas en el Spar Gran Canaria al igual que Romero.

"La selección española es como una familia y esperamos mantener nuestro alto nivel. Estamos acostumbradas a medalla y eso puede ser peligroso, pero nuestro objetivo es seguir en esa dinámica de intentar estar en el podio en cada campeonato", ha agregado.

Durante su corta estancia en la isla, Leticia ha podido ver la victoria del Spar ante el Valencia Basket (63-62) en La Paterna.

"Es una pena que el Spar esté en Liga 2 por no tener recursos económicos para fichar jugadoras importantes, aunque les va ahora muy bien. Me gustó mucho el estilo de juego que emplearon ante Valencia y espero que puedan ascender", ha apuntado.

La jugadora grancanaria ha asegurado que, durante el encuentro, recordó los años en los que militó en su antiguo equipo.

"Me acordé mucho de la época que pasé con Maikel López de entrenador, con quien hablé tras el partido, al igual que con Domingo Díaz y Begoña Santana. Cuando charlo con ella siempre sale a relucir el hecho de que sería increíble que el Spar pudiese retener a las jugadoras salidas de aquí y que están brillando en el exterior", ha desvelado.

De hecho, Leticia Romero no ha descartado volver a su antiguo equipo en el futuro, "algo que para mí sería un sueño".

"Me gustó cómo movía el equipo el balón. Vi un juego bastante dinámico, en el que el balón se pasaba con fluidez. En especial, me agradó mucho Estela Royo y alguna de las americanas. Son muy luchadoras en defensa y eso les vendrá muy bien para llegar a donde desean", ha comentado.

De momento, la joven base grancanaria está "muy feliz" con su experiencia en la República Checa.

"Praga es una ciudad increíble. Deportivamente estoy adaptándome tras dar un salto importante porque el año pasado, cuando estaba en la Universidad de Florida, no me esperaba poder ir directamente a un club como el Praga, que es de los 'top' en Euroliga", ha señalado.

La jugadora, que cursó en Estados Unidos una carrera universitaria que en España equivaldría a Gestión y Dirección del Deporte, ya que piensa continuar ligada al mismo en el futuro, no tiene sin embargo tan claro lo de convertirse en entrenadora.

"No me lo he planteado aún. Me podría gustar, pero cuando pasen los años tendré una idea más definida", ha concluido.